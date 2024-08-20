Мухи будут пролетать мимо ваших окон: как легко избавиться от приставучих насекомых

«Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи», — писал Александр Сергеевич Пушкин в начале 19 века. Понять поэта легко: в те времена средства для борьбы с приставучими и опасными насекомыми были крайне ограничены. Спустя два века мухи нас так же мучают, однако в арсенале современного человека есть мощные современные средства, которые заставят мух навсегда забыть дорогу в ваш дом. О том, как справиться с летней напастью, рассказывают эксперты «Лайфхакера».