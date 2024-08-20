Мухи будут пролетать мимо ваших окон: как легко избавиться от приставучих насекомых

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Published Сегодня, 13:47
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«Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи», — писал Александр Сергеевич Пушкин в начале 19 века. Понять поэта легко: в те времена средства для борьбы с приставучими и опасными насекомыми были крайне ограничены. Спустя два века мухи нас так же мучают, однако в арсенале современного человека есть мощные современные средства, которые заставят мух навсегда забыть дорогу в ваш дом. О том, как справиться с летней напастью, рассказывают эксперты «Лайфхакера».
Мухи являются всеядными падальщиками. Они могут питаться как свежими продуктами, так и любой гнилью и даже экскрементами животных. Остатки грязи насекомые переносят на своих лапках. Кроме того, мухи являются переносчиками около 65 опасных инфекционных и паразитарных заболеваний.
Все насекомые обладают тонким обонянием и не переносят запах эфирных масел — базилика, гвоздики, перечной мяты, эвкалипта и некоторых других. Чтобы отпугнуть насекомых, налейте в пульверизатор воду, добавьте 15-20 капель масла, а затем разбрызгайте в помещении. Окна при этом необходимо держать открытыми, чтобы мухам было куда улетать.
Не самый эстетичный, но тем не менее надежный способ поймать мух, которые залетели в помещение. Липкая лента продается в хозяйственных магазинах. Обычно ее подвешивают повыше к потолку — например, к люстре.
Также можно устроить охоту с помощью мухобойки. Сомнительный способ, потому что мухи обладают хорошей реакцией и легко уворачиваются. А если вы все же прихлопнули ее, то потом придется отмывать от стен грязные пятна.
Прекрасное средство, которое избавляет от любых насекомых и даже пауков.
В девайс вставляется пластина, таблетка или ёмкость с жидкостью, содержащие инсектициды — вещества, смертельные для насекомых. Фумигатор работает от розетки: при нагревании инсектициды испаряются и убивают или отпугивают насекомых, — советуют эксперты «Лайфхакера».
Но есть одно «но»: инсектициды в больших количествах могут навредить здоровью человека, поэтому его нельзя включать больше чем на три часа. Детей из помещения на это время желательно убрать.
Хороший способ, но только в тех помещениях, куда нет доступа маленьким детям и домашним животным. Приманку с приятным для мух запахом нужно положить в емкость и расставить в углах. Насекомые лакомятся отравленной «вкусняшкой» и погибают.
Это долгоиграющий способ, который способен надолго отпугнуть мух. Как мы уже говорили, они не любят острые запахи некоторых растений. Расставьте в горшках мелиссу, бархатцы или календулу, и мухи будут облетать ваш дом стороной. Также можно завести дома такое необычное растение, как венерина мухоловка. Это хищник в мире флоры, причем хищник весьма опасный именно для насекомых. А вот для кошек, собак и детей это растение не представляет никакой опасности.
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