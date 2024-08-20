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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Мухи будут пролетать мимо ваших окон: как легко избавиться от приставучих насекомых

Мухи будут пролетать мимо ваших окон: как легко избавиться от приставучих насекомых

20 августа 2024, 13:47
Фото: Изображение Midjourney
В августе обычно мухи залетают в дома целыми тучами. Эти насекомые не просто неприятны на вид — они переносят множество инфекционных заболеваний. К тому же мухи способны вывести из себя даже самого терпеливого человека.

«Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи», — писал Александр Сергеевич Пушкин в начале 19 века. Понять поэта легко: в те времена средства для борьбы с приставучими и опасными насекомыми были крайне ограничены. Спустя два века мухи нас так же мучают, однако в арсенале современного человека есть мощные современные средства, которые заставят мух навсегда забыть дорогу в ваш дом. О том, как справиться с летней напастью, рассказывают эксперты «Лайфхакера».

Почему необходимо выгонять мух, даже если они вас не раздражают

Мухи являются всеядными падальщиками. Они могут питаться как свежими продуктами, так и любой гнилью и даже экскрементами животных. Остатки грязи насекомые переносят на своих лапках. Кроме того, мухи являются переносчиками около 65 опасных инфекционных и паразитарных заболеваний.

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Выгоняем мух с помощью эфирных масел

Все насекомые обладают тонким обонянием и не переносят запах эфирных масел — базилика, гвоздики, перечной мяты, эвкалипта и некоторых других. Чтобы отпугнуть насекомых, налейте в пульверизатор воду, добавьте 15-20 капель масла, а затем разбрызгайте в помещении. Окна при этом необходимо держать открытыми, чтобы мухам было куда улетать.

Ловим мух с помощью липкой ленты и мухобойки

Не самый эстетичный, но тем не менее надежный способ поймать мух, которые залетели в помещение. Липкая лента продается в хозяйственных магазинах. Обычно ее подвешивают повыше к потолку — например, к люстре.

Также можно устроить охоту с помощью мухобойки. Сомнительный способ, потому что мухи обладают хорошей реакцией и легко уворачиваются. А если вы все же прихлопнули ее, то потом придется отмывать от стен грязные пятна.

Фото: Изображение Midjourney

Используйте специальные фумигаторы

Прекрасное средство, которое избавляет от любых насекомых и даже пауков.

В девайс вставляется пластина, таблетка или ёмкость с жидкостью, содержащие инсектициды — вещества, смертельные для насекомых. Фумигатор работает от розетки: при нагревании инсектициды испаряются и убивают или отпугивают насекомых, — советуют эксперты «Лайфхакера».

Но есть одно «но»: инсектициды в больших количествах могут навредить здоровью человека, поэтому его нельзя включать больше чем на три часа. Детей из помещения на это время желательно убрать.

Используйте специальные химические приманки

Хороший способ, но только в тех помещениях, куда нет доступа маленьким детям и домашним животным. Приманку с приятным для мух запахом нужно положить в емкость и расставить в углах. Насекомые лакомятся отравленной «вкусняшкой» и погибают.

Посадите специальные растения

Это долгоиграющий способ, который способен надолго отпугнуть мух. Как мы уже говорили, они не любят острые запахи некоторых растений. Расставьте в горшках мелиссу, бархатцы или календулу, и мухи будут облетать ваш дом стороной. Также можно завести дома такое необычное растение, как венерина мухоловка. Это хищник в мире флоры, причем хищник весьма опасный именно для насекомых. А вот для кошек, собак и детей это растение не представляет никакой опасности.

Ранее эксперты поделились хитрым способом избавиться от мышей на даче.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Дом#Окружающая среда#Насекомые#Мухи#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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