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Published Сегодня, 06:11

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Updated Сегодня, 06:13

Житель Екатеринбурга избил на улице женщину

Мужчина в Екатеринбурге напал на женщину

20 августа 2024, 06:11
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга избил на улице женщину

В Екатеринбурге местный житель набросился на женщину и избил ее. Происшествие случилось 18 августа 2024 года.

Женщине помогли прохожие, которые вмешались в происходящее. Пострадавшую отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе областного Следкома.

Глава ведомства Александр Бастрыкин отдал поручение организовать проверку по факту данного происшествия. Доклад о процессе и результатах проверки предоставит исполняющий обязанности руководителя областного СК Константин Мирошниченко.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина с топором бегал за горожанином, намереваясь отрубить ему руку. Вскоре его забрали полицейские.

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