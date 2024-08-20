Мужчина в Екатеринбурге напал на женщину

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Женщине помогли прохожие, которые вмешались в происходящее. Пострадавшую отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе областного Следкома.
Глава ведомства Александр Бастрыкин отдал поручение организовать проверку по факту данного происшествия. Доклад о процессе и результатах проверки предоставит исполняющий обязанности руководителя областного СК Константин Мирошниченко.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина с топором бегал за горожанином, намереваясь отрубить ему руку. Вскоре его забрали полицейские.