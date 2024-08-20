tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Нижнем Тагиле временно закроют движение по улице Тимирязева

На пять дней перекроют для проезда дорогу на Вагонке в Нижнем Тагиле

20 августа 2024, 13:14
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле временно закроют движение по улице Тимирязева

Часть улицы Тимирязева перекроют для проезда транспортных средств с 21 августа 2024 года. Это связано с работами, которые будет проводить ООО «Водоканал-НТ».

Ограничения будут действовать до 25 августа. Водители не смогут осуществлять движение на участке от Мечникова и до Вагоностроителей.

Однако, организация предварительно выставит дорожные знаки, чтобы автомобилисты легче находили пути объезда. В Госавтоинспекцию также будет направлена уже утвержденная схема.

Напомним, что в Свердловской области в начале августа местами перекрывали Серовский тракт из-за перевозки космического корабля «Буран».

Улицу Пархоменко в Нижнем Тагиле начали асфальтировать
Узнать подробнее
Читайте также:
В городах Свердловской области перекроют дороги из-за праздниковДва пенсионера на автомобилях не поделили дорогу в Нижнем ТагилеВ Свердловской области водитель наехал на стаю голубей
#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#Автомобиль#Постановление#Водитель#Екатеринбург#Перекрытие дорог
Подпишитесь
Жителей и гостей Нижнего Тагила будут досматривать на ж/д вокзале
Сегодня, 09:32
Новый большой скейт-парк появится в парке Победы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:29
В Нижнем Тагиле отправили за решетку киллера из 90-х
Сегодня, 06:57
В Нижнем Тагиле отреставрируют детский клуб «Рудничок»
Сегодня, 12:03
В Екатеринбурге сдают в аренду бомбоубежище
Сегодня, 09:07
В Свердловской области вскрыли квартиру бойца СВО и выставили его вещи за порог
Сегодня, 08:33