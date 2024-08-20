На пять дней перекроют для проезда дорогу на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Ограничения будут действовать до 25 августа. Водители не смогут осуществлять движение на участке от Мечникова и до Вагоностроителей.
Однако, организация предварительно выставит дорожные знаки, чтобы автомобилисты легче находили пути объезда. В Госавтоинспекцию также будет направлена уже утвержденная схема.
Напомним, что в Свердловской области в начале августа местами перекрывали Серовский тракт из-за перевозки космического корабля «Буран».