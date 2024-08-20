Новый большой скейт-парк появится в парке Победы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Работы по установке необходимого оборудования должны быть окончены в срок до 19 ноября 2024 года. Общий размер скейт-парка составит 35*21 метр. Там будут находиться 13 модулей для начинающих райдеров, а также со средним уровнем подготовки.
Подрядчик в течение семи дней после заключения контракта обязан предоставить 3D-презентацию, на которой виртуальный спортсмен покажет какие именно трюки можно выполнять и какие вариации проезда возможны, выяснила редакция TagilCity.ru.
Скейт-парк обнесут забором, а перед входом установят QR-код для безопасной эксплуатации площадки и информационный щит. Особые требования предъявляются к качеству бетона и сертифицированию остальных материалов.
Гарантия подрядчика составит два года. Заявки на тендер принимаются до 28 августа 2024 года.
Напомним, что в Нижнем Тагиле в июле состоялись соревнования по BMX, которые собрали спортсменов со всего региона.