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Новый большой скейт-парк появится в парке Победы в Нижнем Тагиле

Новый большой скейт-парк появится в парке Победы в Нижнем Тагиле

20 августа 2024, 10:29
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в парке Победы на улице Тагилстроевской будет построен новый скейт-парк. Администрация города ищет подрядчика, который демонтирует старые конструкции и оборудует новые. Начальная сумма контракта составляет более 23,2 миллиона рублей.

Работы по установке необходимого оборудования должны быть окончены в срок до 19 ноября 2024 года. Общий размер скейт-парка составит 35*21 метр. Там будут находиться 13 модулей для начинающих райдеров, а также со средним уровнем подготовки.

Фото: Проектная документация

Подрядчик в течение семи дней после заключения контракта обязан предоставить 3D-презентацию, на которой виртуальный спортсмен покажет какие именно трюки можно выполнять и какие вариации проезда возможны, выяснила редакция TagilCity.ru.

Скейт-парк обнесут забором, а перед входом установят QR-код для безопасной эксплуатации площадки и информационный щит. Особые требования предъявляются к качеству бетона и сертифицированию остальных материалов.

Гарантия подрядчика составит два года. Заявки на тендер принимаются до 28 августа 2024 года.

Напомним, что в Нижнем Тагиле в июле состоялись соревнования по BMX, которые собрали спортсменов со всего региона.

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