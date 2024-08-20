«Он был сильно пьян»: виновник аварии скрылся с места ДТП в Нижнем Тагиле

Водитель и пассажир припаркованного авто не пострадали. Виновник аварии быстро скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, он был пьян. Женщина, находившаяся за рулем пострадавшего автомобиля, рассказала редакции TagilCity.ru, что она стояла и пропускала встречный транспорт с левым поворотником, когда почувствовала сильный удар сзади. Водитель красной машины вышел из своего автомобиля, открыл дверь и наклонился. Женщина заметила у него сильный запах алкоголя. После того, как Светлана высказала свое предположение, виновник аварии сел в машину и уехал.