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В Нижем Тагиле разыскивается виновник ДТП

«Он был сильно пьян»: виновник аварии скрылся с места ДТП в Нижнем Тагиле

20 августа 2024, 10:33
Фото: tagilcity.ru

В Нижем Тагиле разыскивается виновник ДТП

Авария произошла 18 августа на трассе Нижний Тагил — Николо-Павловское на 8-м километре Южного подъезда. Около трех часов дня водитель за рулем красного автомобиля врезался в машину, которая стояла на обочине с включенным левым поворотником.

Водитель и пассажир припаркованного авто не пострадали. Виновник аварии быстро скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, он был пьян. Женщина, находившаяся за рулем пострадавшего автомобиля, рассказала редакции TagilCity.ru, что она стояла и пропускала встречный транспорт с левым поворотником, когда почувствовала сильный удар сзади. Водитель красной машины вышел из своего автомобиля, открыл дверь и наклонился. Женщина заметила у него сильный запах алкоголя. После того, как Светлана высказала свое предположение, виновник аварии сел в машину и уехал.

Фото: tagilcity.ru
Ехали с мамой из сада. Я стояла и пропускала встречный транспорт с левым поворотником, и вдруг очень сильный удар сзади, и эта машина остановилась с правой стороны, которая нас ударила. Подошел водитель, наклонился. У нас было приоткрыто окно. От него исходил сильный запах алкоголя. Я ему говорю: «Да вы же пьяны». Он тут же сел в свою машину и уехал. У него крыло отпало, он прямо по нему проехал. Был очень сильный дождь, мы успели рассмотреть только, что это была или красная, или бордовая Mitsubishi. И вот последние цифры номера 7 или 9. Уехал на большой скорости. Был очень пьян, — рассказала редакции TagilCity.ru Светлана, владелица пострадавшего автомобиля.
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Женщина вызвала полицию и сообщила всю информацию в экстренную службу. Прибывшие на место сотрудники полиции составили схему ДТП и взяли объяснения с женщины и ее матери. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Если авария попала вам на видеорегистратор или вы были свидетелем этого инцидента, просьба написать в редакцию TagilCity.ru.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, покидание места ДТП влечет за собой наказание в виде лишения права на срок от одного года до полутора лет или административный арест продолжительностью до пятнадцати суток.

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