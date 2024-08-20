Плита со старыми темными пятнами засияет по-новому: лайфхак действует за 15 минут

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Панель обычных газовых плит покрыта тонким слоем эмали. Со временем она темнеет и покрывается неприятными пятнами. Многократные чистки одного и того же места не решают проблему, а напротив ее усугубляют: на эмали появляются царапины и сколы. Можно ли вернуть плите опрятный вид или пришло время отправить ее в дачную ссылку? Эксперты Telegram-канала «Хозяюшка» считают, что убрать старый налет поможет специальная паста. Готовить ее мы будем из подручных средств.
Нам потребуются следующие ингредиенты:
Ингредиенты перемешиваем до однородного состояния и наносим на плиту. Оставляем примерно на 15 минут и ждем результата. Далее просто убираем все загрязнения обычной поролоновой губкой, — советуют эксперты.
Самые проблемные места следует дополнительно обработать средством. После этого промойте поверхность плиты водой и вы удивитесь: пятна станут намного светлее, а впоследствии и вовсе исчезнут, если будете время от времени практиковать такую чистку.
Все дело в свойстве компонентов пасты: сода является отличным абразивом и легко справляется практически с любыми бытовыми загрязнениями. Стиральный порошок усиливает абразивный эффект и дополнительно растворяет грязь. Ну, а силикатный клей хозяйки уже давно используют в качестве отбеливателя и пятновыводителя. Кстати, клей применяют и при стирке для выведения масляных пятен с кухонных полотенец, салфеток и одежды.
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