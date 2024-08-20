tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Плита со старыми темными пятнами засияет по-новому: лайфхак действует за 15 минут

Плита со старыми темными пятнами засияет по-новому: лайфхак действует за 15 минут

20 августа 2024, 15:09
Фото: 1MI
Иногда старые кухонные плиты покрываются темными пятнами, которые невозможно вывести никакими чистящими средствами. Высветлить застарелый нагар помогут три вещества из вашей кладовки.

Панель обычных газовых плит покрыта тонким слоем эмали. Со временем она темнеет и покрывается неприятными пятнами. Многократные чистки одного и того же места не решают проблему, а напротив ее усугубляют: на эмали появляются царапины и сколы. Можно ли вернуть плите опрятный вид или пришло время отправить ее в дачную ссылку? Эксперты Telegram-канала «Хозяюшка» считают, что убрать старый налет поможет специальная паста. Готовить ее мы будем из подручных средств.

Нам потребуются следующие ингредиенты:

  • сода — 3 чайные ложки;
  • стиральный порошок — 3 чайные ложки;
  • канцелярский (силикатный) клей — 1 чайная ложка;
  • вода — 0,5 стакана.
Ингредиенты перемешиваем до однородного состояния и наносим на плиту. Оставляем примерно на 15 минут и ждем результата. Далее просто убираем все загрязнения обычной поролоновой губкой, — советуют эксперты.

Самые проблемные места следует дополнительно обработать средством. После этого промойте поверхность плиты водой и вы удивитесь: пятна станут намного светлее, а впоследствии и вовсе исчезнут, если будете время от времени практиковать такую чистку.

Фото: tagilcity.ru

Все дело в свойстве компонентов пасты: сода является отличным абразивом и легко справляется практически с любыми бытовыми загрязнениями. Стиральный порошок усиливает абразивный эффект и дополнительно растворяет грязь. Ну, а силикатный клей хозяйки уже давно используют в качестве отбеливателя и пятновыводителя. Кстати, клей применяют и при стирке для выведения масляных пятен с кухонных полотенец, салфеток и одежды.

Ранее стало известно, что нужно добавить в стиральный порошок, чтобы максимально усилить его свойства.

Мухи будут пролетать мимо ваших окон: как легко избавиться от приставучих насекомых
Узнать подробнее
Читайте также:
Как помыть окна без полос и разводов: заблестят и засверкают, словно хрустальныеТыквы будут огромные, толстые и сочные: секрет идеальной подкормки в августеКак правильно посадить клубнику в августе: выбираем место, время и способ подкормки
#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Жителей и гостей Нижнего Тагила будут досматривать на ж/д вокзале
Сегодня, 09:32
На пять дней перекроют для проезда дорогу на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:14
В Екатеринбурге почти в два раза подешевели куриные яйца
Сегодня, 13:27
В Нижнем Тагиле уволенный сотрудник ГАИ судится с начальством
Сегодня, 13:48
Мэр Нижнего Тагила рассказал, где построят временный мост
Сегодня, 15:21
Торговали протухшим мясом: в центре Екатеринбурге закрывают сомнительную шаурмечную
Сегодня, 16:03