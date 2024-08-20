Плита со старыми темными пятнами засияет по-новому: лайфхак действует за 15 минут

Панель обычных газовых плит покрыта тонким слоем эмали. Со временем она темнеет и покрывается неприятными пятнами. Многократные чистки одного и того же места не решают проблему, а напротив ее усугубляют: на эмали появляются царапины и сколы. Можно ли вернуть плите опрятный вид или пришло время отправить ее в дачную ссылку? Эксперты Telegram-канала «Хозяюшка» считают, что убрать старый налет поможет специальная паста. Готовить ее мы будем из подручных средств.