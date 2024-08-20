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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

В ГИБДД Свердловской области рассказали о нарушениях ПДД на каршеринге

Почти 1200 аварий произошло в Свердловской области с начала года

20 августа 2024, 04:25
Фото: 1MI

В ГИБДД Свердловской области рассказали о нарушениях ПДД на каршеринге

В Свердловской области произошло более 1000 дорожных происшествий с начала 2024 года. ДТП в том числе происходят на каршеринговых машинах.

Свердловчане, пользующиеся каршерингом, попадались автоинспекторам в нетрезвом состоянии за рулем, управляли транспортом без водительских прав, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Также некоторые используют легковые машины, которых нет в базе данных компании, или передают их посторонним лицам. Кроме того, с начала текущего года в регионе случилось почти 1200 ДТП с пострадавшими.

Напомним, с начала 2024 года в Свердловской области 190 человек скончалось в дорожных авариях.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Статистика#Автомобиль#ЧП#Нарушения#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Каршеринг
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