Почти 1200 аварий произошло в Свердловской области с начала года

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Свердловчане, пользующиеся каршерингом, попадались автоинспекторам в нетрезвом состоянии за рулем, управляли транспортом без водительских прав, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Также некоторые используют легковые машины, которых нет в базе данных компании, или передают их посторонним лицам. Кроме того, с начала текущего года в регионе случилось почти 1200 ДТП с пострадавшими.
Напомним, с начала 2024 года в Свердловской области 190 человек скончалось в дорожных авариях.