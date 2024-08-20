Под Екатеринбургом охранники устроили гонки и попали в ДТП

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Дорожный инцидент произошел на трассе под Екатеринбургом 20 августа. Сотрудники охраны ехали по автодороге Верхняя Пышма — Среднеуральск на очень высокой скорости.
Водитель одного из автомобилей вылетел в отбойник и от удара перевернулся. К счастью, обошлось без пострадавших. А вот автомобиль придется восстанавливать, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Ранее капитан полиции погибла в дорожной аварии на трассе Пермь — Екатеринбург.