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Перевернулся автомобиль с охранниками трассе под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом охранники устроили гонки и попали в ДТП

20 августа 2024, 07:10
Фото: 1MI

Перевернулся автомобиль с охранниками трассе под Екатеринбургом

Автомобиль ЧОП Delta перевернулся на трассе под Екатеринбургом.

Дорожный инцидент произошел на трассе под Екатеринбургом 20 августа. Сотрудники охраны ехали по автодороге Верхняя Пышма — Среднеуральск на очень высокой скорости.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской областиФото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Водитель одного из автомобилей вылетел в отбойник и от удара перевернулся. К счастью, обошлось без пострадавших. А вот автомобиль придется восстанавливать, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Ранее капитан полиции погибла в дорожной аварии на трассе Пермь — Екатеринбург.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#ЧП#Охрана#Екатеринбург#Охранники
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