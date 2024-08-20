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Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Подвал детского сада в Камышлове переоборудуют под укрытие

Подвал детского сада в Камышлове переоборудуют под укрытие

20 августа 2024, 05:06
Фото: 1MI
В Камышлове планируют оборудовать укрытие в подвале детского сада №170 на Комсомольской улице.

Городские власти в настоящий момент нашли компанию, которая займется переоборудованием. Начальная цена — более 12 миллионов рублей. Сведения об этом есть на сайте госзакупок.

Все необходимые работы по реконструкции вышеуказанного помещения подрядчику нужно выполнить в срок до начала декабря 2024 года.

Напомним, Нижнему Тагилу и Серову будут выделены средства на установку новых лифтовых оборудований в жилых многоэтажных домах.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Деньги#Подрядчик#Госзакупки#Контракт#Проект#Реконструкция#Камышлов#Подвал#Екатеринбург#Детский сад
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