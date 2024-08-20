Подвал детского сада в Камышлове переоборудуют под укрытие

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Городские власти в настоящий момент нашли компанию, которая займется переоборудованием. Начальная цена — более 12 миллионов рублей. Сведения об этом есть на сайте госзакупок.
Все необходимые работы по реконструкции вышеуказанного помещения подрядчику нужно выполнить в срок до начала декабря 2024 года.
Напомним, Нижнему Тагилу и Серову будут выделены средства на установку новых лифтовых оборудований в жилых многоэтажных домах.