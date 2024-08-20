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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Постельное белье перестанет рваться и выцветать: важные нюансы машинной стирки

Постельное белье перестанет рваться и выцветать: важные нюансы машинной стирки

20 августа 2024, 11:01
Фото: 1MI
Нередко постельное белье уже после нескольких месяцев использования выцветает и рвется. Но дело здесь вовсе не в качестве изделия. Возможно, вы просто неправильно его стираете.

Сегодня каждый может выбрать себе постельное белье по вкусу. Современная легкая промышленность предлагает нам множество различных вариантов: можно купить комплекты разных цветов и размером, из плотных и легких тканей. Однако очень часто такое красивое и яркое белье превращается в бесформенную тряпку уже после нескольких стирок. Не спешите обвинять в этом производителя. Сначала проанализируйте, как вы ухаживаете за постельным бельем. Советы по правильной стирке дают эксперты портала «Белновости».

Первая распространенная ошибка — это пренебрежение инструкциями по уходу за изделием, которые всегда есть в упаковке. Внимательно прочитайте, как именно нужно стирать пододеяльники, простыни и наволочки, при какой температуре, допустим ли интенсивный отжим и сушка.

Почему простыни превращаются в тряпье: главные ошибки при стирке постельного белья
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Если же инструкцию вы давно выкинули, то нужно следовать общим правилам.

Для стирки постельного белья из хлопка, перкали, поплина, бязи, льна нужно выбирать режим «Хлопок» или «Хлопок эко». Если комплект цветной или темный, выбирайте температуру 40 градусов, если светлый, можно выбирать 60, — дают свои рекомендации эксперты.

Режим «Хлопок» также подходит для таких тканей, как вискоза, сатин, бамбук, тенсель и модал. Однако в этом случае противопоказана стирка в очень горячей воде. Оптимальный вариант — 30-40 градусов.

Сегодня в продаже имеется бюджетное постельное белье из синтетики, а также производители широко используют смесовые ткани. В этом случае температуру также выставляйте низкую, 30-40 градусов, и выбирайте режим «Синтетика».

Ну, а самой большой заботы требуют дорогие шелковые комплекты: их стирайте в деликатном режиме и при минимальной температуре.

Ранее эксперты также рассказали, чем лучше всего выводить желтые пятна на шторах.

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