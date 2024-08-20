Постельное белье перестанет рваться и выцветать: важные нюансы машинной стирки

Сегодня каждый может выбрать себе постельное белье по вкусу. Современная легкая промышленность предлагает нам множество различных вариантов: можно купить комплекты разных цветов и размером, из плотных и легких тканей. Однако очень часто такое красивое и яркое белье превращается в бесформенную тряпку уже после нескольких стирок. Не спешите обвинять в этом производителя. Сначала проанализируйте, как вы ухаживаете за постельным бельем. Советы по правильной стирке дают эксперты портала «Белновости».