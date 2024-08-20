Потепление придет в Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
В регион придет гребень антициклона, вслед за которым на территории распространится тепло. Температура может повыситься до +23 градусов, рассказал специалист в своем Telegram-канале.
Также в этот день возможны небольшие осадки. В Екатеринбурге прогнозируется облачность с прояснениями. При этом на следующий день, 21 августа, в области будет небольшое похолодание.
Напомним, в конце недели в Екатеринбурге наступят ночные заморозки до нуля градусов из-за холодного воздуха.