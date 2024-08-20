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Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

Потепление придет в Свердловскую область

Потепление придет в Свердловскую область

20 августа 2024, 04:40
Фото: Изображение Midjourney
Синоптик Алексей Пулин рассказал о потеплении в Свердловской области, которое ожидается 20 августа 2024 года.

В регион придет гребень антициклона, вслед за которым на территории распространится тепло. Температура может повыситься до +23 градусов, рассказал специалист в своем Telegram-канале.

Также в этот день возможны небольшие осадки. В Екатеринбурге прогнозируется облачность с прояснениями. При этом на следующий день, 21 августа, в области будет небольшое похолодание.

Напомним, в конце недели в Екатеринбурге наступят ночные заморозки до нуля градусов из-за холодного воздуха.

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