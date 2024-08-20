Разработчиков Elden Ring хотят привлечь к суду за непомерную сложность игры

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Как передает newkhakasiya.online, разработчики изначально заявили, что высокая сложность — это основная черта игры. Причем в отличие от других проектов серии Dark Souls Elden Ring даже более доступна для новичков.
Судебное заседание назначено на 25 августа, и вероятность успеха истца невелика.
Споры о необходимости уменьшения сложности в видеоиграх ведутся давно. Некоторые считают, что легкий режим нужен для людей с ограниченными возможностями. Противники же утверждают, что упрощенные уровни снижают удовольствие от игры. При этом остается неясным, почему они просто не могут игнорировать легкий режим и играть на более сложных уровнях.