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Разработчиков Elden Ring хотят привлечь к суду за непомерную сложность игры

Разработчиков Elden Ring хотят привлечь к суду за непомерную сложность игры

20 августа 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney
В США мужчина подал иск против создателей Elden Ring, заявив, что игра чрезмерно сложна для начинающих. Он обратил внимание на то, что все покупатели платят одинаковую цену, но менее опытные игроки не могут продвинуться в игре.

Как передает newkhakasiya.online, разработчики изначально заявили, что высокая сложность — это основная черта игры. Причем в отличие от других проектов серии Dark Souls Elden Ring даже более доступна для новичков.

Судебное заседание назначено на 25 августа, и вероятность успеха истца невелика.

Споры о необходимости уменьшения сложности в видеоиграх ведутся давно. Некоторые считают, что легкий режим нужен для людей с ограниченными возможностями. Противники же утверждают, что упрощенные уровни снижают удовольствие от игры. При этом остается неясным, почему они просто не могут игнорировать легкий режим и играть на более сложных уровнях.

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