Разработчиков Elden Ring хотят привлечь к суду за непомерную сложность игры

Споры о необходимости уменьшения сложности в видеоиграх ведутся давно. Некоторые считают, что легкий режим нужен для людей с ограниченными возможностями. Противники же утверждают, что упрощенные уровни снижают удовольствие от игры. При этом остается неясным, почему они просто не могут игнорировать легкий режим и играть на более сложных уровнях.