Регионы УрФО — лидеры по зарплатам учителей

УралПолит.Ru задается вопросом: неужели работодатели действительно предлагают учителям такие зарплаты? Если смотреть вакансии на платформе онлайн-рекрутинга, то можно увидеть, что зарплатные предложения для педагогов без опыта в среднем достигают 30-50 тысяч рублей. Однако изменения в сфере постепенно могут происходить и в связи с повышенным спросом на преподавателей.