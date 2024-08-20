tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Регионы УрФО — лидеры по зарплатам учителей

20 августа 2024, 05:35
По итогам второго квартала нынешнего года Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская и Тюменская области вошли в топ-5 регионов России (не считая Московскую и Ленинградскую области) с самыми высокими предлагаемыми зарплатами учителям с опытом работы до трех лет.

Абсолютным лидером рейтинга по сумме средней предлагаемой зарплаты для педагогов стал ХМАО, где во втором квартале начинающим специалистам предлагали 60-120 тысяч рублей в месяц при полной занятости (на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года). На втором месте оказалась Свердловская область (50-110 тысяч рублей, +7%), на четвертом — Тюменская область (46-95 тысяч рублей, +4%).

«Уровень дохода учителей может значительно отличаться в зависимости от опыта, специальности и места работы кандидата: на платформе мы видим вакансии, в которых работодатели предлагают сотрудникам до 200 тысяч рублей и выше», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

По его словам, это связано с появлением новых дисциплин, которые требуют квалифицированных сотрудников. Среди них, например, программирование, робототехника, ментальная арифметика.

УралПолит.Ru задается вопросом: неужели работодатели действительно предлагают учителям такие зарплаты? Если смотреть вакансии на платформе онлайн-рекрутинга, то можно увидеть, что зарплатные предложения для педагогов без опыта в среднем достигают 30-50 тысяч рублей. Однако изменения в сфере постепенно могут происходить и в связи с повышенным спросом на преподавателей.

Подпишитесь
«Невозможная вонь»: стоками затопило трамвайные пути в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:56
Еще 10 собственников рухнувшего дома в Тагиле подписали соглашение о компенсации
Вчера, 16:49
Потепление придет в Свердловскую область
Сегодня, 04:40
Подвал детского сада в Камышлове переоборудуют под укрытие
Сегодня, 05:06
Компании в Свердловской области стали чаще брать на работу женщин
Сегодня, 06:52
В Нижнем Тагиле отправили за решетку киллера из 90-х
Сегодня, 06:57