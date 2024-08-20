РЭО: В Казани покажут 32 арт-объекта «Зеленого квадрата»

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, экспозиция, которая демонстрируется на выставке «Зеленый квадрат» в Казани, собрала 32 арт-объекта на тему экологии и антропогенного влияния на природу. Как отметил глава оператора, проект нацелен на привлечение внимания россиян к вопросам важности сбора и переработки отходов, а также к актуальности проблемы привлечения граждан к заботе об окружающей среде и процессам построения экономики замкнутого цикла. Об этом информирует inkazan.
Впервые «Зеленый квадрат» демонстрировали в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму с 26 по 28 июля. В августе арт-объекты перевезли в город Мелитополь.
«Выставленные экспонаты не только красивые и завораживающие: там и современный хай-тек, и мифические существа, и апокалиптические образы, но каждый из них наполнен глубинным смыслом, отражает какую-то острую экологическую проблему», — объяснил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко. Например, добавил он, «Рукотворное чудо света» — пирамида из пластиковых отходов — помогает понять, что полимеры являются отличным строительным материалом, и его требуется использовать повторно: в целях экономии природных ресурсов. Арт-объект «Большая вода» пугающего вида связан с проблемой загрязнения Мирового океана пластиком. А яркий «Амурский Тигр» должен привлечь внимание людей к теме сокращения популяции.
Арт-объекты «Зеленого квадрата» были разработаны финалистами одноименного конкурса, организаторами которого в 2024 году стали Российский экологический оператор и арт-кластер «Таврида».