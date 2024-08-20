РЭО: В Казани покажут 32 арт-объекта «Зеленого квадрата»

«Выставленные экспонаты не только красивые и завораживающие: там и современный хай-тек, и мифические существа, и апокалиптические образы, но каждый из них наполнен глубинным смыслом, отражает какую-то острую экологическую проблему», — объяснил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко. Например, добавил он, «Рукотворное чудо света» — пирамида из пластиковых отходов — помогает понять, что полимеры являются отличным строительным материалом, и его требуется использовать повторно: в целях экономии природных ресурсов. Арт-объект «Большая вода» пугающего вида связан с проблемой загрязнения Мирового океана пластиком. А яркий «Амурский Тигр» должен привлечь внимание людей к теме сокращения популяции.