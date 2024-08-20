РЭО вложит 276,6 млн рублей в строительство МСК в Чувашии

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в Чувашии будет возведен новый мусоросортировочный комплекс с производственной мощностью 30 тысяч тонн в год. На данном объекте будет реализовано полное импортозамещение. Общая стоимость проекта составит 458 млн рублей, из которых 276,6 млн рублей будет предоставлено РЭО. Этот комплекс поможет региону достичь цели по полной переработке ТКО и по отбору по крайней мере 50% фракций, что в свою очередь сократит объем захоронения отходов на 50%.