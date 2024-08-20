РЭО вложит 276,6 млн рублей в строительство МСК в Чувашии

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
В рамках концессионного соглашения исполнителем проекта выступает ООО «Экосфера-Ч». Компания уже завершила разработку необходимой проектной документации и получила положительное заключение государственной экспертизы. Наблюдательный совет РЭО одобрил предоставление льготного софинансирования для данного проекта. Об этом пишет 56orb.ru.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев отметил, что строительство мусоросортировочного комплекса, использующего исключительно российское оборудование, в Чувашской Республике будет обеспечено льготным финансированием. Он акцентировал внимание на том, что цель данного комплекса — достижение 100%-ной обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионе и сокращение на 50% объемов ТКО, направляемых на полигоны.
Финансирование проекта будет осуществляться РЭО за счет предоставления льготного займа из средств, полученных от выпуска своих облигаций. При этом субсидирование купонного дохода составит 90% от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации выделит эту субсидию РЭО как имущественный взнос в соответствии с постановлением Правительства РФ № 906.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в Чувашии будет возведен новый мусоросортировочный комплекс с производственной мощностью 30 тысяч тонн в год. На данном объекте будет реализовано полное импортозамещение. Общая стоимость проекта составит 458 млн рублей, из которых 276,6 млн рублей будет предоставлено РЭО. Этот комплекс поможет региону достичь цели по полной переработке ТКО и по отбору по крайней мере 50% фракций, что в свою очередь сократит объем захоронения отходов на 50%.
Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что республика входит в число регионов, первыми включившихся в реформирование отрасли обращения с ТКО.