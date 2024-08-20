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СК начал проверку после гибели рыбаков около реки Карабашка в Тавде

СК начал проверку после гибели рыбаков около реки Карабашка в Тавде

20 августа 2024, 03:51
Фото: 1MI
В Следкоме Тавды начали проверку по факту гибели пожилых супругов около реки Карабашка.

Сотрудники ведомства выясняют точные обстоятельства произошедшего. Предположительно, криминала в их смерти нет, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Напомним, происшествие случилось 18 августа 2024 года. Накануне супруги отправились к водоему на рыбалку. По предварительной версии, женщина упала в воду и утонула.

Муж пытался ее спасти, но в какой-то момент ему стало плохо с сердцем, вследствие чего он скончался.

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