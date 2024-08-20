СК начал проверку после гибели рыбаков около реки Карабашка в Тавде

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 03:53
Сотрудники ведомства выясняют точные обстоятельства произошедшего. Предположительно, криминала в их смерти нет, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
Напомним, происшествие случилось 18 августа 2024 года. Накануне супруги отправились к водоему на рыбалку. По предварительной версии, женщина упала в воду и утонула.
Муж пытался ее спасти, но в какой-то момент ему стало плохо с сердцем, вследствие чего он скончался.