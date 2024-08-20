Сотрудника скандальной спецшколы в Екатеринбурге подозревают в краже

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
По словам мамы одного из воспитанников, она приобретала своему сыну кроссовки и другие вещи, так как одна из сотрудниц ей говорила о том, что он в них якобы нуждается, пишет Ура.ру.
Когда женщина узнала, что сын ни о чем подобном ее не просил, она обратилась к сотруднице, но та общаться не стала. После этого родительница обратилась в полицию. Однако никакого движения по данному делу спустя год после инцидента нет.
Напомним, 1 августа 2024 года из спецшколы №124 сбежали два подростка. Через несколько дней их нашли в Нижнем Тагиле и вернули обратно.