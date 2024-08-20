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Published Сегодня, 09:29

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Updated Сегодня, 09:31

Сотрудника скандальной спецшколы в Екатеринбурге подозревают в краже

Сотрудника скандальной спецшколы в Екатеринбурге подозревают в краже

20 августа 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney
Один из сотрудников спецшколы №124 в Екатеринбурге подозревается в краже вещей.

По словам мамы одного из воспитанников, она приобретала своему сыну кроссовки и другие вещи, так как одна из сотрудниц ей говорила о том, что он в них якобы нуждается, пишет Ура.ру.

Когда женщина узнала, что сын ни о чем подобном ее не просил, она обратилась к сотруднице, но та общаться не стала. После этого родительница обратилась в полицию. Однако никакого движения по данному делу спустя год после инцидента нет.

Напомним, 1 августа 2024 года из спецшколы №124 сбежали два подростка. Через несколько дней их нашли в Нижнем Тагиле и вернули обратно.

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