Свердловчанин выловил на Волчихинском водохранилище 27 рыб за 6 часов

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Житель Свердловской области рыбачил с полшестого утра до полудня. За это время он поймал очень много крупных карасей — 27 штук.
Большую часть добычи рыбак отпустил обратно в водоем, чтобы рыба подросла. Себе оставил несколько килограмм рыбы для приготовления пищи.
Самый большой пойманный им карась весил более полкилограмма, поделился эмоциями рыбак в группе ВКонтакте «Рыбалка на Среднем и Южном Урале».
Ранее огромных судаков наловили свердловчане в Исети.