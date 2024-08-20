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Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Житель Свердловской области наткнулся на рыбное место

Свердловчанин выловил на Волчихинском водохранилище 27 рыб за 6 часов

20 августа 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney

Житель Свердловской области наткнулся на рыбное место

Свердловчанин нашел водоем, где рыба просто кишит.

Житель Свердловской области рыбачил с полшестого утра до полудня. За это время он поймал очень много крупных карасей — 27 штук.

Большую часть добычи рыбак отпустил обратно в водоем, чтобы рыба подросла. Себе оставил несколько килограмм рыбы для приготовления пищи.

Самый большой пойманный им карась весил более полкилограмма, поделился эмоциями рыбак в группе ВКонтакте «Рыбалка на Среднем и Южном Урале».

Ранее огромных судаков наловили свердловчане в Исети.

В самом центре Екатеринбурга рыбак выловил огромного судака
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#Екатерина Смирнова#Общество#Рыбалка#Рыбак#Природа#Екатеринбург
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