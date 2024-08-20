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Тело екатеринбуржца не могут забрать с горы Хан-Тенгри из-за сложных погодных условий

Тело екатеринбуржца не могут забрать с горы Хан-Тенгри из-за сложных погодных условий

20 августа 2024, 07:39
Тело екатеринбуржца Игоря Рамазанова не могут забрать из-за лавин с горы Хан-Тенгри.

Известный хореограф из Екатеринбурга сорвался вниз при спуске с 7000-метровой горы в Азии. Мужчина ударился лбом и погиб на месте.

Трагедия произошла еще 6 августа, однако тело погибшего находится до сих пор на горе.

Дело в том, что сейчас на хоре Хан-Тенгри постоянно идет снег и сходят лавины.

Тем не менее, гиды уже прибыли на место и начали откапывать палатки. 21 августа должна начаться операция по спуску тела, которая продлится ориентировочно три дня. Об этом сообщил в соцсетях брат погибшего Руслан.

Стали известны подробности гибели екатеринбургского хореографа на горе Хан-Тенгри
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Смерть#ЧП#Турист#18+#Екатеринбург
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