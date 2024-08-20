Тело екатеринбуржца не могут забрать с горы Хан-Тенгри из-за сложных погодных условий

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Известный хореограф из Екатеринбурга сорвался вниз при спуске с 7000-метровой горы в Азии. Мужчина ударился лбом и погиб на месте.
Трагедия произошла еще 6 августа, однако тело погибшего находится до сих пор на горе.
Дело в том, что сейчас на хоре Хан-Тенгри постоянно идет снег и сходят лавины.
Тем не менее, гиды уже прибыли на место и начали откапывать палатки. 21 августа должна начаться операция по спуску тела, которая продлится ориентировочно три дня. Об этом сообщил в соцсетях брат погибшего Руслан.