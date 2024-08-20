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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

В Екатеринбурге закрывают торговавшую протухшим мясом шаурмечную

Торговали протухшим мясом: в центре Екатеринбурге закрывают сомнительную шаурмечную

20 августа 2024, 16:03
Фото: 1MI

В Екатеринбурге закрывают торговавшую протухшим мясом шаурмечную

Заведение «Точка вкуса» на улице Малышева в Екатеринбурге закрывают. Общественники нашли множество нарушений, после чего администрация города расторгла с владельцами договор.

В заведение еще несколько недель назад приходили общественники и нашли массу нарушений. Во вторник, 20 августа, шаурмечную окончательно закрыли, об этом журналистам рассказал член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

По его словам, во время прошлого визита в ларек там царила тотальная антисанитария: мясо лежало прямо на грязном полу, а соусы давно протухли. Помимо этого у сотрудников не было санитарных книжек.

После скандальной проверки шаурмечную прикрыли, оттуда начали вывозить оборудование, а сегодня приступили и к разбору самого строения. Как уточняет «КП — Екатеринбург», мэрия расторгла договор с владельцем.

В ходе рейда в начале августа екатеринбургские общественники посетили и другие точки общепита, где нашли мух и протухшее мясо.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нарушение#Закрытие#Санитарные нормы#Общепит#Объекты общепита#Екатеринбург#Шаурма
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