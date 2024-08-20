Торговали протухшим мясом: в центре Екатеринбурге закрывают сомнительную шаурмечную

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
В заведение еще несколько недель назад приходили общественники и нашли массу нарушений. Во вторник, 20 августа, шаурмечную окончательно закрыли, об этом журналистам рассказал член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.
По его словам, во время прошлого визита в ларек там царила тотальная антисанитария: мясо лежало прямо на грязном полу, а соусы давно протухли. Помимо этого у сотрудников не было санитарных книжек.
После скандальной проверки шаурмечную прикрыли, оттуда начали вывозить оборудование, а сегодня приступили и к разбору самого строения. Как уточняет «КП — Екатеринбург», мэрия расторгла договор с владельцем.
В ходе рейда в начале августа екатеринбургские общественники посетили и другие точки общепита, где нашли мух и протухшее мясо.