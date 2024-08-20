Тыквы будут огромные, толстые и сочные: секрет идеальной подкормки в августе

И первым компонентом, который войдет в состав нашего комплексного удобрения, станет настой коровяка. Приготовить его легко: необходимо смешать коровий навоз и воду в пропорции 1:5, накрыть ведро крышкой и настаивать 7-10 дней. Далее концентрированный настой процеживают и разбавляют водой в пропорции 1:10. Второй органический ингредиент — древесная зола. Необходимо развести один стакан в 10 литрах воды. Зола раскисляет почву и создает благоприятные условия для роста полезных микроорганизмов.