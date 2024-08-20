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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Агроном Коврижных: в августе тыквы на грядке нуждаются в правильной подкормке

Тыквы будут огромные, толстые и сочные: секрет идеальной подкормки в августе

20 августа 2024, 12:34
Фото: 1MI

Агроном Коврижных: в августе тыквы на грядке нуждаются в правильной подкормке

В конце августа-сентябре на дачах россиян поспевает желтая пузатая тыква, огородная королева. Чтобы тыква получилась по-настоящему мощной, ее необходимо подкормить за несколько недель до снятия с грядки.

Особенности роста бахчевых культур состоят в том, что основную массу они наращивают именно в последние дни. Некоторым дачникам удается вырастить настоящие гиганты, а все благодаря своевременным и правильным подкормкам. О нюансах ухода за тыквой в последний летний месяц рассказала эксперт портала «Белновости», агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

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Подкармливать бахчу с тыквами необходимо смесью органических и неорганических удобрений. Такое соединение позволяет обеспечить растение необходимыми микроэлементами и витаминами.

И первым компонентом, который войдет в состав нашего комплексного удобрения, станет настой коровяка. Приготовить его легко: необходимо смешать коровий навоз и воду в пропорции 1:5, накрыть ведро крышкой и настаивать 7-10 дней. Далее концентрированный настой процеживают и разбавляют водой в пропорции 1:10. Второй органический ингредиент — древесная зола. Необходимо развести один стакан в 10 литрах воды. Зола раскисляет почву и создает благоприятные условия для роста полезных микроорганизмов.

Фото: Изображение Midjourney

Также возьмем 40 граммов сульфата калия, который необходимо развести в 10 литрах воды.

Все перемешиваем, а затем поливаем наши тыквы. На одно растение уйдет приблизительно два литра раствора. После такой подкормки тыквы быстро пойдут в рост и не будут испытывать недостатка в азоте, калии и фосфоре.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Окружающая среда#Дача#Тыква#Подкормка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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