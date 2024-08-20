Тыквы будут огромные, толстые и сочные: секрет идеальной подкормки в августе

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Особенности роста бахчевых культур состоят в том, что основную массу они наращивают именно в последние дни. Некоторым дачникам удается вырастить настоящие гиганты, а все благодаря своевременным и правильным подкормкам. О нюансах ухода за тыквой в последний летний месяц рассказала эксперт портала «Белновости», агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
Подкармливать бахчу с тыквами необходимо смесью органических и неорганических удобрений. Такое соединение позволяет обеспечить растение необходимыми микроэлементами и витаминами.
И первым компонентом, который войдет в состав нашего комплексного удобрения, станет настой коровяка. Приготовить его легко: необходимо смешать коровий навоз и воду в пропорции 1:5, накрыть ведро крышкой и настаивать 7-10 дней. Далее концентрированный настой процеживают и разбавляют водой в пропорции 1:10. Второй органический ингредиент — древесная зола. Необходимо развести один стакан в 10 литрах воды. Зола раскисляет почву и создает благоприятные условия для роста полезных микроорганизмов.
Также возьмем 40 граммов сульфата калия, который необходимо развести в 10 литрах воды.
Все перемешиваем, а затем поливаем наши тыквы. На одно растение уйдет приблизительно два литра раствора. После такой подкормки тыквы быстро пойдут в рост и не будут испытывать недостатка в азоте, калии и фосфоре.
Ранее эксперты рассказали, как правильно посадить клубнику в августе и выбрать идеальное место, время и подкормку для отличного урожая в следующем году.