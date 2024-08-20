В Алапаевске 19-летний мошенник ограбил пенсионеров на 3 млн рублей

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Молодой человек стал участником банды летом прошлого года. Преступники звонили пожилым людям под видом сотрудников Госавтоинспекции или близких родственников жертв.
Они рассказывали пенсионерам, что их родные в беде и срочно нужны деньги. Таким способом преступники забрали у пожилых людей порядка 3 млн рублей.
Осужденный под видом курьера приезжал, забирал деньги и переводил их на счета мошенникам, часть оставляя себе.
Ранее в санатории Нижнего Тагила мошенники ограбили женщину на 60 тысяч.