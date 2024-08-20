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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В Свердловской области от действий афериста пострадали 11 пенсионеров

В Алапаевске 19-летний мошенник ограбил пенсионеров на 3 млн рублей

20 августа 2024, 12:27
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области от действий афериста пострадали 11 пенсионеров

Юный мошенник из Алапаевска ограбил более 10 пожилых людей на 3 миллиона.

Молодой человек стал участником банды летом прошлого года. Преступники звонили пожилым людям под видом сотрудников Госавтоинспекции или близких родственников жертв.

Они рассказывали пенсионерам, что их родные в беде и срочно нужны деньги. Таким способом преступники забрали у пожилых людей порядка 3 млн рублей.

Осужденный под видом курьера приезжал, забирал деньги и переводил их на счета мошенникам, часть оставляя себе.

Ранее в санатории Нижнего Тагила мошенники ограбили женщину на 60 тысяч.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Ограбление#Екатеринбург#Инцидент
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