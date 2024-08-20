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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Екатеринбурге проверили доступность дворов для пожарных

В Екатеринбурге проверили доступность дворов для пожарных

20 августа 2024, 12:04
Фото: 1MI
В Екатеринбурге проверили доступность дворов для проезда спецтехники МЧС.

Спасатели совместно с ГИБДД попробовали проехать по двору дома на улице 40-летия Комсомола. Большой пожарной машине удалось втиснутся между припаркованными автомобилями, сообщают в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Напомним, что 19 августа в Каменске-Уральском загорелось кафе с посетителями внутри. Клиенты и персонал смогли самостоятельно покинуть горящее помещение. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

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#Вадим Бредников#Общество#Проверка#Пожар#Свердловская область#ГИБДД#Спасатели#ГАИ#Пожарные#Дом#Проезд#Екатеринбург#МЧС#Пожарные машины
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