В Екатеринбурге проверили доступность дворов для пожарных

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Спасатели совместно с ГИБДД попробовали проехать по двору дома на улице 40-летия Комсомола. Большой пожарной машине удалось втиснутся между припаркованными автомобилями, сообщают в пресс-службе МЧС Свердловской области.
Напомним, что 19 августа в Каменске-Уральском загорелось кафе с посетителями внутри. Клиенты и персонал смогли самостоятельно покинуть горящее помещение. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.