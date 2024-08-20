В Екатеринбурге родители массово жалуются на отказы в зачислении детей в 10-е классы

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Желающих продолжить обучение в старших классах по новым правилам распределяют по группам с углубленным изучением различных предметов. Всего существует пять направлений. Однако мест для всех желающих не хватает.
По информации департамента образования Екатеринбурга 20 августа места еще есть в 75 школах.
Так, например, в социально-экономический класс есть места в школах №1и 20, лицее №173 и в гимназии №5.
Кроме того, места на другие 4 направления есть еще в 75 школах. Документы принимаются до 21 августа. Принимают заявки лично и в электронном виде.
Напомним, в Свердловской области ученика отчислили из школы, хотя в аттестате были только 4 и 5.