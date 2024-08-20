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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

В Екатеринбурге школьникам массово отказывают в зачислении в 10-е классы

В Екатеринбурге родители массово жалуются на отказы в зачислении детей в 10-е классы

20 августа 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге школьникам массово отказывают в зачислении в 10-е классы

В Екатеринбурге родители массово жалуются на отказы в зачислении детей в 10-е классы. До конца срока приема документов осталось всего два дня.

Желающих продолжить обучение в старших классах по новым правилам распределяют по группам с углубленным изучением различных предметов. Всего существует пять направлений. Однако мест для всех желающих не хватает.

По информации департамента образования Екатеринбурга 20 августа места еще есть в 75 школах.

Так, например, в социально-экономический класс есть места в школах №1и 20, лицее №173 и в гимназии №5.

Кроме того, места на другие 4 направления есть еще в 75 школах. Документы принимаются до 21 августа. Принимают заявки лично и в электронном виде.

Напомним, в Свердловской области ученика отчислили из школы, хотя в аттестате были только 4 и 5.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Школьники#Школа#Екатеринбург#Инцидент
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