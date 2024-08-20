В Екатеринбурге за 10 дней уничтожили 8000 цветков из Армении

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Всего за прошлую неделю с 9 августа в Россию прибыло 140,5 тысячи импортных цветов. Обязательный фитосанитарный контроль показал, что часть партии растений из Армении заражена западным цветочным (калифорнийским) трипсом.
Этот опасный вредитель был найден на альстромерии, герберах, гвоздиках, эустоме.
Для того, чтобы вредитель не распространился в России, все 8150 срезов зараженных цветов решили уничтожить.
Ранее три тысячи тонн опасных пшеницы и ячменя обнаружили в Свердловской области.