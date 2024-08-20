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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:34

В Екатеринбурге за 10 дней уничтожили более 8000 цветков из-за вредителей

В Екатеринбурге за 10 дней уничтожили 8000 цветков из Армении

20 августа 2024, 06:32
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге за 10 дней уничтожили более 8000 цветков из-за вредителей

В Свердловской области за неделю уничтожили крупную партию импортных цветов из-за обнаруженных на них опасных вредителей.

Всего за прошлую неделю с 9 августа в Россию прибыло 140,5 тысячи импортных цветов. Обязательный фитосанитарный контроль показал, что часть партии растений из Армении заражена западным цветочным (калифорнийским) трипсом.

Этот опасный вредитель был найден на альстромерии, герберах, гвоздиках, эустоме.

Для того, чтобы вредитель не распространился в России, все 8150 срезов зараженных цветов решили уничтожить.

Ранее три тысячи тонн опасных пшеницы и ячменя обнаружили в Свердловской области.

Свердловскую область атаковал опасный уссурийский полиграф
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#Екатерина Смирнова#Общество#Импорт#Цветы#Природа#Екатеринбург#Инцидент#Вредители
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