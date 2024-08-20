В Нижнем Тагиле отправили за решетку киллера из 90-х

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
Мужчину признали виновным в двух заказных убийствах, теперь его ждет почти 8 лет тюрьмы, сообщают в пресс-службе Тагилстроевского районного суда.
66.ru пишет, что Игоря Лобанова сдал Андрей Селезнев, который возглавлял одну из уральских группировок «Герат-Урал».
Виновный активно сотрудничал со следствием, но просьба адвоката освободить мужчину от ответственности из-за 30-летней давности преступления, судом была проигнорирована.
Напомним, что в Нижнем Тагиле уже были похожие дела. 9 августа судят еще одного участника «Герат-Урал». Обвиняемому вменяют 3 убийства. На суд его доставили из Севастополя.