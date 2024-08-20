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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Нижнем Тагиле отреставрируют детский клуб «Рудничок»

В Нижнем Тагиле отреставрируют детский клуб «Рудничок»

20 августа 2024, 12:03
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле отреставрируют детский клуб «Рудничок». У здания уже заменили крышу.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в ходе объезда осмотрел здание дома детского творчества «Рудничок», у которого в этом году заменили крышу. Сам центр построен еще в 1947 году, за всю свою жизнь он работал под разными названиями. Когда-то в нем находились шахтное управление и поликлиника, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Следующим этапом реконструкции будет обновление фасада здания. Мэр пообещал, что после пересмотра бюджета в сентябре на ремонт будут выделены деньги.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

18 августа стало известно, что в Нижнем Тагиле появятся проекционные пешеходные пешеходы. Их установят у школы в центре города. Такой вид «зебры» более удобен и практичен. Его видно в любое время года и погоду.

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