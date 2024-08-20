В Нижнем Тагиле отреставрируют детский клуб «Рудничок»

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в ходе объезда осмотрел здание дома детского творчества «Рудничок», у которого в этом году заменили крышу. Сам центр построен еще в 1947 году, за всю свою жизнь он работал под разными названиями. Когда-то в нем находились шахтное управление и поликлиника, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.