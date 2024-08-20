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Updated Сегодня, 13:50

В Нижнем Тагиле уволенный сотрудник ГАИ судится с начальством

В Нижнем Тагиле уволенный сотрудник ГАИ судится с начальством

20 августа 2024, 13:48
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле уволенный сотрудник ГАИ судится с начальством, чтобы вернуться на работу. Однако суд отказал ему.

После увольнения начальника РЭО ГАИ Нижнего Тагила Андрея Торощина уволили и майора Антона Ветошкина. Он попытался вернуть свою должность и запросить средний заработок за время, когда он не работал, однако суд ему отказал, сообщает URA.RU.

Напомним, что Андрея Торощина подозревают в получении взятки. Известно, что автошколы платили ему, чтобы курсанты могли получить права без экзаменов. Обвиняемый признал вину.

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