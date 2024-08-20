В Нижнем Тагиле уволенный сотрудник ГАИ судится с начальством

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
После увольнения начальника РЭО ГАИ Нижнего Тагила Андрея Торощина уволили и майора Антона Ветошкина. Он попытался вернуть свою должность и запросить средний заработок за время, когда он не работал, однако суд ему отказал, сообщает URA.RU.
Напомним, что Андрея Торощина подозревают в получении взятки. Известно, что автошколы платили ему, чтобы курсанты могли получить права без экзаменов. Обвиняемый признал вину.