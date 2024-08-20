В Нижнем Тагиле врачи начали проводить внутрисосудистое УЗИ коронарных артерий

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Оборудование стоимостью более 15 млн рублей поступило в региональный сосудистый центр больницы №4 Нижнего Тагила. Новое оборудование позволит проводить высокотехнологичные исследования сердечно-сосудистой системы, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
Высокотехнологичный прибор уже помог врачам спасти 5 человек. Новая практика позволит не только более эффективно проводить лечение, но и предупреждать их. Новый аппарат купили благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
Напомним, что врачи в Екатеринбурге научились спасать людей с «каменным сердцем». Благодаря новым методикам и инструментам медики успешно проводят операции по расширению забитых минералами сосудов.