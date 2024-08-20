Водитель в Первоуральске отправлен на 9 лет в тюрьму за смертельное ДТП

Следствие выяснило, что в октябре 2023 года 32-летний мужчина, находясь под действием алкоголя, выехал на встречную полосу на скорости 96 км/ч для совершения обгона. Он врезался во встречный автомобиль, пассажир и водитель которого погибли на месте. Годом ранее осужденного лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде, однако это не помешало ему сесть за руль.