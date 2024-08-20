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Водитель в Первоуральске отправлен на 9 лет в тюрьму за смертельное ДТП

Водитель в Первоуральске отправлен на 9 лет в тюрьму за смертельное ДТП

20 августа 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney
В Первоуральске отправили за решетку пьяного водителя, из-за которого погибло два человека.

Теперь любителя высокоскоростной езды в нетрезвом виде ждет 9 лет тюрьмы, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Следствие выяснило, что в октябре 2023 года 32-летний мужчина, находясь под действием алкоголя, выехал на встречную полосу на скорости 96 км/ч для совершения обгона. Он врезался во встречный автомобиль, пассажир и водитель которого погибли на месте. Годом ранее осужденного лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде, однако это не помешало ему сесть за руль.

12 августа стало известно о мужчине, у которого забрали автомобиль за вождение в нетрезвом виде. Как выяснилось, у этого водителя также ранее забрали права. Теперь у водителя нет ни прав, ни автомобиля.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#ДТП#Суд#Уголовное дело#Пострадавшие#Смертельное дтп#Екатеринбург#Авария
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