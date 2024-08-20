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В санатории Нижнего Тагила мошенники обманули женщину на 60 тысяч

В санатории Нижнего Тагила мошенники обманули женщину на 60 тысяч

20 августа 2024, 09:43
Фото: 1MI
Женщина отдыхала в санатории под Нижним Тагилом. В один вечер она потеряла 60 тысяч рублей.

46-летняя жительница Сухого Лога отдыхала в санатории «Леневка». 18 августа ей позвонил «представитель сотового оператора» и сообщил о махинациях с ее номером. Доверившись мужчине женщина перевела все свои деньги на счета аферистов.

Пострадавшая поняла, что ее обманули, только после того, как ей предложили взять кредит. После происшествия полицейские провели профилактическую беседу с отдыхающими и работниками санатория, сообщают в пресс-службе Нижнетагильского МВД.

Напомним, что с 12 по 18 августа телефонные обманщики похитили 31 млн рублей у жителей Екатеринбурга. Полицейские часто проводят беседы с жителями города, но это не останавливает мошенников. В последнее время они стали еще более напористее.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Полиция#Деньги#Мошенники#Аферисты#Безопасные счета
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