В санатории Нижнего Тагила мошенники обманули женщину на 60 тысяч

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
46-летняя жительница Сухого Лога отдыхала в санатории «Леневка». 18 августа ей позвонил «представитель сотового оператора» и сообщил о махинациях с ее номером. Доверившись мужчине женщина перевела все свои деньги на счета аферистов.
Пострадавшая поняла, что ее обманули, только после того, как ей предложили взять кредит. После происшествия полицейские провели профилактическую беседу с отдыхающими и работниками санатория, сообщают в пресс-службе Нижнетагильского МВД.
Напомним, что с 12 по 18 августа телефонные обманщики похитили 31 млн рублей у жителей Екатеринбурга. Полицейские часто проводят беседы с жителями города, но это не останавливает мошенников. В последнее время они стали еще более напористее.