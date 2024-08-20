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В Свердловской области осужденной за истязание детей потребовали отменить приговор

В Свердловской области осужденной за истязание детей потребовали отменить приговор

20 августа 2024, 14:20
Фото: 1MI
В Свердловской области осужденной за истязание детей потребовали отменить приговор. Силовики хотят ужесточить наказание.

Следствие считает, что Ингу К. осудили по слишком мягкой статье. Прокуратура требует, чтобы дело вернули в суд и пересмотрели приговор, пишет URA.RU.

Напомним, инцидент произошел в 2022 году. Одна из опекаемых девочек сбежала из приемной семьи и рассказала полицейским об издевательствах над ней со стороны мачехи. Силовики провели проверку, и, как оказалось, сама девушка участвовала в истязании других детей. Ее и мачеху отправили за решетку.

20 августа стало известно о мужчине, которого отправили в тюрьму за преступление 30-летней давности. Он совершил два заказных убийства.

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