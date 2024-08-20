В Свердловской области осужденной за истязание детей потребовали отменить приговор

Напомним, инцидент произошел в 2022 году. Одна из опекаемых девочек сбежала из приемной семьи и рассказала полицейским об издевательствах над ней со стороны мачехи. Силовики провели проверку, и, как оказалось, сама девушка участвовала в истязании других детей. Ее и мачеху отправили за решетку.