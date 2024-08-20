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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

В Камышлове участника СВО оставили без квартиры

В Свердловской области вскрыли квартиру бойца СВО и выставили его вещи за порог

20 августа 2024, 08:33
Фото: 1MI

В Камышлове участника СВО оставили без квартиры

В Свердловской области квартиру бойца СВО вскрыли, а его личные вещи вынесли.

Квартиру участника спецоперации вскрыли камышловские чиновники.

Дело в том, что пока боец находился на Донбассе, закончил действовать его договор социального найма с местной администрацией.

Вместо того, чтобы продлить договор с бойцом, местные чиновники вскрыли замки, выгнали его сожительницу и выставили вещи, рассказал руководитель Народного фронта Вадим Савин.

Напомним, в Свердловской области семье бойца СВО грозит выселение из единственного жилья.

Семье бойца СВО дали отсрочку на выселение из квартиры в Екатеринбурге
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Выселение#Екатеринбург#Инцидент#Боец СВО
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