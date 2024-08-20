В Свердловской области вскрыли квартиру бойца СВО и выставили его вещи за порог

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Квартиру участника спецоперации вскрыли камышловские чиновники.
Дело в том, что пока боец находился на Донбассе, закончил действовать его договор социального найма с местной администрацией.
Вместо того, чтобы продлить договор с бойцом, местные чиновники вскрыли замки, выгнали его сожительницу и выставили вещи, рассказал руководитель Народного фронта Вадим Савин.
Напомним, в Свердловской области семье бойца СВО грозит выселение из единственного жилья.