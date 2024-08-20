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Житель Екатеринбурга отсудил более 1,3 млн за травму на крыльце магазина

Житель Екатеринбурга отсудил более 1,3 млн за травму на крыльце магазина

20 августа 2024, 05:50
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга отсудил у магазина «Магнит» более 1,3 миллиона рублей за травму, полученную на крыльце торговой точки. Инцидент произошел на улице Кузнецова зимой 2020 года.

Мужчина упал на крыльце, которое не было очищено ото льда. В результате падения у него оказалось сломано бедро. Ему пришлось перенести несколько операций, а также он получил III группу инвалидности, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Екатеринбуржец обратился в суд. В поданном заявлении он просил взыскать с магазина компенсацию, а также потраченные им средства на лечение и реабилитационный период. Суд, рассмотрев дело, взыскал расходы в размере более 315 тысяч рублей, а также компенсацию, размер которой составил миллион рублей.

Напомним, житель Екатеринбурга отсудил 700 тысяч рублей у работодателя за травму во время работы.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Травма#Суд#Деньги#Лечение#Магазин#Падение#Операция#Магнит#Реабилитация#Инвалидность#Екатеринбург
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