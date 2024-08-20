Житель Екатеринбурга отсудил более 1,3 млн за травму на крыльце магазина

Екатеринбуржец обратился в суд. В поданном заявлении он просил взыскать с магазина компенсацию, а также потраченные им средства на лечение и реабилитационный период. Суд, рассмотрев дело, взыскал расходы в размере более 315 тысяч рублей, а также компенсацию, размер которой составил миллион рублей.