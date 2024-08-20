Житель Екатеринбурга отсудил более 1,3 млн за травму на крыльце магазина

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Мужчина упал на крыльце, которое не было очищено ото льда. В результате падения у него оказалось сломано бедро. Ему пришлось перенести несколько операций, а также он получил III группу инвалидности, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Екатеринбуржец обратился в суд. В поданном заявлении он просил взыскать с магазина компенсацию, а также потраченные им средства на лечение и реабилитационный период. Суд, рассмотрев дело, взыскал расходы в размере более 315 тысяч рублей, а также компенсацию, размер которой составил миллион рублей.
Напомним, житель Екатеринбурга отсудил 700 тысяч рублей у работодателя за травму во время работы.