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Posted 20 августа, 11:35

Published 20 августа, 11:35

Modified 20 августа, 11:37

Updated 20 августа, 11:37

В Свердловской области ГАИ не может найти должника со штрафами на 600 тысяч

Житель Свердловской области накопил штрафов на 600 тысяч рублей и пропал с дорог

20 августа 2024, 11:35
Фото: 1MI.

В Свердловской области ГАИ не может найти должника со штрафами на 600 тысяч

В Свердловской области местный житель накопил штрафы на сумму более полумиллиона рублей и перестал появляться на дорогах региона.

Данная задолженность по штрафам самая большая в регионе. Неплательщик возглавил антирейтинг свердловских должников.

Всего за первые 6 месяцев 2024 года в Свердловской области госавтоинспекция зафиксировала 3 миллиона нарушений ПДД. Среди них чаще всего было превышение скорости, неправильное пересечение перекрестка и нарушение справил остановки и стоянки транспорта, сообщили в ГАИ.

Напомним, миллионы штрафов выписали свердловчанам за нарушение ПДД.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Штраф#ГАИ#Екатеринбург#Инцидент
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