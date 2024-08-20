Житель Свердловской области накопил штрафов на 600 тысяч рублей и пропал с дорог

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Данная задолженность по штрафам самая большая в регионе. Неплательщик возглавил антирейтинг свердловских должников.
Всего за первые 6 месяцев 2024 года в Свердловской области госавтоинспекция зафиксировала 3 миллиона нарушений ПДД. Среди них чаще всего было превышение скорости, неправильное пересечение перекрестка и нарушение справил остановки и стоянки транспорта, сообщили в ГАИ.
Напомним, миллионы штрафов выписали свердловчанам за нарушение ПДД.