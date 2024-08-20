tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

В Свердловской области ГАИ не может найти должника со штрафами на 600 тысяч

Житель Свердловской области накопил штрафов на 600 тысяч рублей и пропал с дорог

20 августа 2024, 11:35
Фото: 1MI

В Свердловской области ГАИ не может найти должника со штрафами на 600 тысяч

В Свердловской области местный житель накопил штрафы на сумму более полумиллиона рублей и перестал появляться на дорогах региона.

Данная задолженность по штрафам самая большая в регионе. Неплательщик возглавил антирейтинг свердловских должников.

Всего за первые 6 месяцев 2024 года в Свердловской области госавтоинспекция зафиксировала 3 миллиона нарушений ПДД. Среди них чаще всего было превышение скорости, неправильное пересечение перекрестка и нарушение справил остановки и стоянки транспорта, сообщили в ГАИ.

Напомним, миллионы штрафов выписали свердловчанам за нарушение ПДД.

Почти 1200 аварий произошло в Свердловской области с начала года
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Штраф#ГАИ#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Жителей и гостей Нижнего Тагила будут досматривать на ж/д вокзале
Сегодня, 09:32
Предприятие в Екатеринбурге выплатит сотруднице более 600 тысяч за ее травму
Сегодня, 08:49
В Нижнем Тагиле отправили за решетку киллера из 90-х
Сегодня, 06:57
Под Екатеринбургом охранники устроили гонки и попали в ДТП
Сегодня, 07:10
В Екатеринбурге сдают в аренду бомбоубежище
Сегодня, 09:07
В Свердловской области вскрыли квартиру бойца СВО и выставили его вещи за порог
Сегодня, 08:33