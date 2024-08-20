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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Нижнем Тагиле для безопасности возводят досмотровый павильон

Жителей и гостей Нижнего Тагила будут досматривать на ж/д вокзале

20 августа 2024, 09:32
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле для безопасности возводят досмотровый павильон

На территории железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле ведутся работы по возведению досмотрового павильона, который будет обеспечивать безопасность пассажиров. Можно ли будет пользоваться пешеходным мостом и кого будут досматривать — узнал TagilCity.ru.

Тагильчане не могли не заметить, что на территории вокзала рабочие устанавливают ограждение. В связи с этим читатели интересовались, что именно делают в этом месте.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, вскоре такое периметровое ограждение появится у входа на ж/д вокзал с обеих сторон. В дальнейшем, а именно к концу 2025 года, на этом месте возведут досмотровый павильон, оснащенный интроскопами, а также стационарными и ручными металлодетекторами.

В связи с чем такие меры?

Логично предположить, что такие меры будут обеспечивать транспортную безопасность и антитеррористическую защищенность объектов транспортной инфраструктуры. Переоснащение больших и малых вокзальных комплексов производится в соответствии с требованиями российского законодательства. Все реализуется поэтапно, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе СвЖД.

В настоящее время на СвЖД реализуется проект переоснащения железнодорожного вокзала Нижний Тагил, в рамках которого объект будет оборудован современными сертифицированными техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, — сообщили редакции в пресс-службе свердловского филиала ОАО «РЖД».

Когда работы будут закончены, на вокзале оборудуют всю необходимую навигацию.

Фото: tagilcity.ru

Что изменится для пассажиров поездов?

С момента запуска нововведений проход на территорию ж/д вокзала в Нижнем Тагиле будет осуществляться в обязательном порядке через досмотровый павильон.

В соответствии с требованиями безопасности, проход на территорию вокзального комплекса и выход на платформы к поездам будет осуществляться только через досмотровый павильон с обязательным прохождением досмотра, — сообщили редакции в СвЖД.

Выходить с территории вокзала в город пассажиры будут без прохождения досмотра — в обход здания.

Фото: tagilcity.ru

Смогут ли тагильчане пользоваться пешеходным мостом?

Использование так называемого транзитного моста из одной части города в другую для жителей Нижнего Тагила сохранится.

Проектом предусмотрена отдельная пешеходная дорожка к мосту в обход зоны транспортной безопасности вокзала, — рассказали редакции в СвЖД.
Фото: tagilcity.ru
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