Жителей и гостей Нижнего Тагила будут досматривать на ж/д вокзале

Как выяснила редакция TagilCity.ru, вскоре такое периметровое ограждение появится у входа на ж/д вокзал с обеих сторон. В дальнейшем, а именно к концу 2025 года, на этом месте возведут досмотровый павильон, оснащенный интроскопами, а также стационарными и ручными металлодетекторами.