Жители Екатеринбурга пожаловались на массовую отмену рейсов с Северного автовокзала

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Так, 20 августа были отменены поездки в Нижний Тагил, Ревду, Невьянск, Сухой Лог и другие города области, пишет Е1.
По словам одного из свердловчан, он пытался накануне взять билет в Нижнюю Салду, однако его не продали, сообщив, что мест нет.
При этом в расписании рейсы были указаны. Та же самая ситуация произошла с пассажирами, хотевшими поехать в Нижний Тагил и в Ивдель.
Напомним, 17 августа 2024 года в аэропорту Кольцово почти на сутки задержали авиарейс в Египет.