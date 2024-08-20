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Жители Екатеринбурга пожаловались на массовую отмену рейсов с Северного автовокзала

Жители Екатеринбурга пожаловались на массовую отмену рейсов с Северного автовокзала

20 августа 2024, 10:31
Фото: Изображение Midjourney
Жители Екатеринбурга рассказали о том, что на Северном автовокзале массово отменяют рейсы в другие города.

Так, 20 августа были отменены поездки в Нижний Тагил, Ревду, Невьянск, Сухой Лог и другие города области, пишет Е1.

По словам одного из свердловчан, он пытался накануне взять билет в Нижнюю Салду, однако его не продали, сообщив, что мест нет.

При этом в расписании рейсы были указаны. Та же самая ситуация произошла с пассажирами, хотевшими поехать в Нижний Тагил и в Ивдель.

Напомним, 17 августа 2024 года в аэропорту Кольцово почти на сутки задержали авиарейс в Египет.

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