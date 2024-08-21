Астронавтов с МКС не могут вернуть из-за проблем с Boeing Starliner

В NASA столкнулись с серьезными проблемами, когда задумались, как вернуть астронавтов с Международной космической станции. Запланированная дата возврата постоянно меняется по причине сложностей с космическим кораблем Boeing Starliner. Он, кстати, угрожает безопасности МКС.