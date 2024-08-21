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Posted Вчера, 11:18

Published Вчера, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Астронавтов с МКС не могут вернуть из-за проблем с Boeing Starliner

21 августа 2024, 11:18
В NASA столкнулись с серьезными проблемами, когда задумались, как вернуть астронавтов с Международной космической станции. Запланированная дата возврата постоянно меняется по причине сложностей с космическим кораблем Boeing Starliner. Он, кстати, угрожает безопасности МКС.

Известно, что главная причина задержек заключается в сбоях двигателей CST-100 Starliner. Из-за этого может произойти утрата управления при отстыковке от станции.

Ситуацию усложняет тот факт, что перед полетом функцию автоматической отстыковки исключили из программного обеспечения Starliner, и теперь ее выполнение требует вмешательства человека, пишет ИА RuNews24.ru.

По последней информации, представители NASA осведомлены о проблеме и много раз подчеркивали неопределенность текущей ситуации. Важно отметить, что пока что не поступало каких-либо официальных заявлений по поводу возможного столкновения с МКС.

Вероятность возникновения новых трудностей возрастает, поскольку один из стыковочных шлюзов может быть занят неисправным Starliner, усложняя логистику на станции.

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов уточнил, что российская космическая корпорация поддерживает непрерывный диалог с коллегами из США для минимизации негативных последствий.

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