Буцаев: В состав консорциума РЭО вошел Камчатский госуниверситет

Ольга Ребковец отметила, что для университета крайне важно стать частью консорциума, поскольку в настоящее время он сосредоточен на значительном вкладе в социально-экономическое развитие Камчатского края. Учебное заведение запускает исследования и разрабатывает технологии, направленные на поддержку ключевых секторов экономики региона и сохранение его уникальной природы. Также университет готовит кадры для экономики устойчивого развития и формирования у населения региона экологической осознанности и культуры потребления. Ребковец выразила уверенность, что участие в консорциуме позволит вузу улучшить эту работу и запустить важные проекты для Камчатского края и всей России.