Буцаев: В состав консорциума РЭО вошел Камчатский госуниверситет

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
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По информации издания, подписание договора состоялось на форуме «Экосистема. Заповедный край» в рамках деловой программы мероприятия, которое проходило 21 августа на Камчатке.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что вовлечение еще одного университета в состав консорциума является важным шагом для развития сферы обращения с отходами. Сотрудничество РЭО с ведущим вузом региона теперь будет расширено. В процессе взаимодействия РЭО и КамГУ имени Витуса Беринга будут совместно осуществлять подготовку специалистов для области устойчивого развития и экономики замкнутого цикла, пишет 56orb.ru.
Ольга Ребковец, исполняющая обязанности ректора КамГУ, подписала меморандум о вступлении вуза в консорциум. Этот университет стал 45-м участником консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.
Ольга Ребковец отметила, что для университета крайне важно стать частью консорциума, поскольку в настоящее время он сосредоточен на значительном вкладе в социально-экономическое развитие Камчатского края. Учебное заведение запускает исследования и разрабатывает технологии, направленные на поддержку ключевых секторов экономики региона и сохранение его уникальной природы. Также университет готовит кадры для экономики устойчивого развития и формирования у населения региона экологической осознанности и культуры потребления. Ребковец выразила уверенность, что участие в консорциуме позволит вузу улучшить эту работу и запустить важные проекты для Камчатского края и всей России.
Стоит напомнить, что в 2021 году Российский экологический оператор создал консорциум «Экономика замкнутого цикла», в который вошли представители образования, науки, промышленности и сферы обращения с твердыми коммунальными отходами.