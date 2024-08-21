tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Буцаев: В состав консорциума РЭО вошел Камчатский госуниверситет

Буцаев: В состав консорциума РЭО вошел Камчатский госуниверситет

21 августа 2024, 14:49
Фото: reo.ru
Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга стал частью консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Соответствующее соглашение было подписано с Российским экологическим оператором (РЭО).

По информации издания, подписание договора состоялось на форуме «Экосистема. Заповедный край» в рамках деловой программы мероприятия, которое проходило 21 августа на Камчатке.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что вовлечение еще одного университета в состав консорциума является важным шагом для развития сферы обращения с отходами. Сотрудничество РЭО с ведущим вузом региона теперь будет расширено. В процессе взаимодействия РЭО и КамГУ имени Витуса Беринга будут совместно осуществлять подготовку специалистов для области устойчивого развития и экономики замкнутого цикла, пишет 56orb.ru.

Ольга Ребковец, исполняющая обязанности ректора КамГУ, подписала меморандум о вступлении вуза в консорциум. Этот университет стал 45-м участником консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.

Ольга Ребковец отметила, что для университета крайне важно стать частью консорциума, поскольку в настоящее время он сосредоточен на значительном вкладе в социально-экономическое развитие Камчатского края. Учебное заведение запускает исследования и разрабатывает технологии, направленные на поддержку ключевых секторов экономики региона и сохранение его уникальной природы. Также университет готовит кадры для экономики устойчивого развития и формирования у населения региона экологической осознанности и культуры потребления. Ребковец выразила уверенность, что участие в консорциуме позволит вузу улучшить эту работу и запустить важные проекты для Камчатского края и всей России.

Стоит напомнить, что в 2021 году Российский экологический оператор создал консорциум «Экономика замкнутого цикла», в который вошли представители образования, науки, промышленности и сферы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Подпишитесь
Гонщики из Нижнего Тагила покоряют водные просторы: успехи на чемпионате России
Сегодня, 08:07
В Нижнем Тагиле охранник перевел мошенникам 400 тысяч рублей
Сегодня, 07:38
Стали известны подробности смерти рыбаков на реке в Тавде
Сегодня, 07:08
В Нижнем Тагиле ищут пропавшего пенсионера на белой «ГАЗели»
Сегодня, 09:23
Стали известны подробности выселения бойца СВО из его жилья в Камышлове
Сегодня, 12:18
Свердловчанка с муковисцидозом первой в России родила здорового ребенка
Сегодня, 13:07