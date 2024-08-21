Депутат из Екатеринбурга ушел на СВО

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Алексей Коробейников с 2011 года работает в Заксобрании Свердловской области. Недавно он подписал контракт с Минобороны, сообщил депутат на своей странице «Вконтакте».
Во время отсутствия депутата все рабочие вопросы будет решать его команда.
Напомним, что депутат уже бывал в зоне спецоперации. Он возил гуманитарную помощь на Донбасс. А 2 июня 2023 года Коробейников досрочно сложил с себя полномочия.
16 августа стало известно, что казачий атаман обвиняет свердловского депутата в незаконном подключении к водоснабжению. Позже депутат предоставил атаману все документы подтверждающие законность подключения.