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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Депутат из Екатеринбурга ушел на СВО

Депутат из Екатеринбурга ушел на СВО

21 августа 2024, 14:27
Фото: 1MI
Депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников заключил контракт с Минобороны.

Алексей Коробейников с 2011 года работает в Заксобрании Свердловской области. Недавно он подписал контракт с Минобороны, сообщил депутат на своей странице «Вконтакте».

Во время отсутствия депутата все рабочие вопросы будет решать его команда.

Напомним, что депутат уже бывал в зоне спецоперации. Он возил гуманитарную помощь на Донбасс. А 2 июня 2023 года Коробейников досрочно сложил с себя полномочия.

16 августа стало известно, что казачий атаман обвиняет свердловского депутата в незаконном подключении к водоснабжению. Позже депутат предоставил атаману все документы подтверждающие законность подключения.

Сысертский депутат Игорь Ушанов ответил на обвинения Казачьего атамана
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