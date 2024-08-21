Диетолог высказалась о негативном влиянии овсянки на организм

Овсянка также является богатым источником сложных углеводов, а также содержит множество витаминов и минералов. В одной порции можно найти около 4 граммов клетчатки, что делает ее отличным выбором для поддержания здоровья. Овсянка служит идеальной базой для различных добавок, таких как орехи, семена, сухофрукты, ягоды, фрукты, тофу, яйца и рыба.