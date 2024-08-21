Диетолог высказалась о негативном влиянии овсянки на организм

Posted Вчера, 11:21
Published Вчера, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Чехонина пояснила, что фитиновая кислота, встречающаяся в овсянке, действительно может влиять на усвоение некоторых минералов, но этот эффект не так значителен, чтобы вызывать серьёзную озабоченность.
Диетолог подчеркнула, что регулярное употребление продуктов, изготовленных из овса, не вредит костям, потому что в нем присутствует бета-глюкан — водорастворимая клетчатка, обладающая лёгким слабительным действием. Кроме того, овсянка изобилует антиоксидантами, которые способствуют нормализации артериального давления при гипертонии.
Таким образом, овсянка представляет собой полезный продукт, насыщенный витаминами и минералами, которые благоприятно воздействуют на обмен веществ в организме.
Овсянка также является богатым источником сложных углеводов, а также содержит множество витаминов и минералов. В одной порции можно найти около 4 граммов клетчатки, что делает ее отличным выбором для поддержания здоровья. Овсянка служит идеальной базой для различных добавок, таких как орехи, семена, сухофрукты, ягоды, фрукты, тофу, яйца и рыба.
Кроме того, благодаря наличию как нерастворимой, так и растворимой клетчатки, овсянка способствует улучшению пищеварительного процесса. Она также полезна для снижения уровня холестерина благодаря содержанию бета-глюкана и может помочь уменьшить объем жира в области живота, пишет ИА RuNews24.ru.
Овсянка обеспечивает организм энергией и укрепляет иммунную систему благодаря витаминам группы B и важным минералам, таким как марганец, железо, магний и цинк. Наконец, содержащиеся в овсянке антиоксиданты помогают защищать клетки от свободных радикалов и различных заболеваний.