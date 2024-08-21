Екатеринбурженка Оксана Кузьменко публично рассказала об издевательствах мужа

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Как рассказала пострадавшая, супруг напал на нее в тот день, когда она решила с ним окончательно разойтись.
Тогда разъяренный мужчина подкараулил женщину у дома, ударил по голове и посадил в свою машину.
Затем, протаранив ворота, отвез ее в свой гараж, где продолжил бить битой. Устав от битья, садист приколотил женщине ноги гвоздями к доске, облил бензином и поджег.
После этого он повез женщину в сторону ЕКАД, но по дороге попал в ДТП, что помогло ей спастить.
Садиста от правили на 12 лет в колонию. Он также выплатит 1,5 млн компенсации.
Ранее житель Нижнего Тагила пытался сжечь бывшую возлюбленную за отказ поехать с ним.