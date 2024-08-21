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Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Жертва екатеринбургского садиста впервые публично рассказала о пытках

Екатеринбурженка Оксана Кузьменко публично рассказала об издевательствах мужа

21 августа 2024, 06:01
Фото: Изображение Midjourney

Жертва екатеринбургского садиста впервые публично рассказала о пытках

Жертва екатеринбургского садиста впервые публично рассказала об издевательствах мужа.

Как рассказала пострадавшая, супруг напал на нее в тот день, когда она решила с ним окончательно разойтись.

Тогда разъяренный мужчина подкараулил женщину у дома, ударил по голове и посадил в свою машину.

Затем, протаранив ворота, отвез ее в свой гараж, где продолжил бить битой. Устав от битья, садист приколотил женщине ноги гвоздями к доске, облил бензином и поджег.

После этого он повез женщину в сторону ЕКАД, но по дороге попал в ДТП, что помогло ей спастить.

Садиста от правили на 12 лет в колонию. Он также выплатит 1,5 млн компенсации.

Ранее житель Нижнего Тагила пытался сжечь бывшую возлюбленную за отказ поехать с ним.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Насилие#ЧП#18+#Екатеринбург#Домашнее насилие#Садист
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