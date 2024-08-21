Екатеринбуржец дорого заплатит за пощечину дочери

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В Екатеринбурге женщина обратилась в суд с иском на своего родного отца. Она хотела получить с него 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.
Между отцом и дочерью произошел конфликт из-за квадратных метров.
Претензии по поводу общего имущества перешли в драку. Отец ударил свою взрослую дочь по лицу, а женщина решила защищать себя с помощью закона.
В суде удовлетворили иск потерпевшей частично, взыскав с ответчика часть суммы — 45000 рублей. Приговор обжалованию не подлежит.
Ранее женщина побила свою дочь кочергой в поселке Билимбай.