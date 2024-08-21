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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

В Екатеринбурге отец заплатит за пощечину дочери 45 тысяч рублей

Екатеринбуржец дорого заплатит за пощечину дочери

21 августа 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге отец заплатит за пощечину дочери 45 тысяч рублей

Екатеринбуржец дорого заплатит за рукоприкладство к своей взрослой дочери.

В Екатеринбурге женщина обратилась в суд с иском на своего родного отца. Она хотела получить с него 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Между отцом и дочерью произошел конфликт из-за квадратных метров.

Претензии по поводу общего имущества перешли в драку. Отец ударил свою взрослую дочь по лицу, а женщина решила защищать себя с помощью закона.

В суде удовлетворили иск потерпевшей частично, взыскав с ответчика часть суммы — 45000 рублей. Приговор обжалованию не подлежит.

Ранее женщина побила свою дочь кочергой в поселке Билимбай.

В Краснотурьинске отец заплатит дочери 30 тысяч рублей за пощечину
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Драка#Екатеринбург#Инцидент
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