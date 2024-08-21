Гонщики из Нижнего Тагила покоряют водные просторы: успехи на чемпионате России

С 1 по 5 августа в городе Кинешма прошел еще один чемпионат России, где было заявлено более 200 участников. Гонка состояла из четырех гонок по 7,5 миль. В этих соревнованиях приняли участие гонщики из Нижнего Тагила Влад Никонов, Александр Карабанов и Артем Рудаков. В классе глиссер Р-1500 участвовал Артем Рудаков, однако технические проблемы не позволили ему занять призовое место. Александр Карабанов занял третье место, а Влад Никонов — четвертое. Класс Р-2000 считается одним из самых быстрых и мощных классов, где на прямой скорость может достигать 200 км/ч.