Гонщики из Нижнего Тагила покоряют водные просторы: успехи на чемпионате России

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Updated Сегодня, 08:09
С 11 по 15 июля город Белово, расположенный в Кемеровской области, стал местом проведения чемпионата России по водно-моторному спорту. В этом соревновании приняли участие команды со всей страны, всего около 15 команд. Гонка включала в себя две гонки по 10 миль каждая. В командном зачете Свердловская область заняла второе место. Нижний Тагил был представлен Александром Карабановым и Артемом Рудаковым в классе «Глиссер Р-2000». Александр занял второе место, а Артем — третье.
С 1 по 5 августа в городе Кинешма прошел еще один чемпионат России, где было заявлено более 200 участников. Гонка состояла из четырех гонок по 7,5 миль. В этих соревнованиях приняли участие гонщики из Нижнего Тагила Влад Никонов, Александр Карабанов и Артем Рудаков. В классе глиссер Р-1500 участвовал Артем Рудаков, однако технические проблемы не позволили ему занять призовое место. Александр Карабанов занял третье место, а Влад Никонов — четвертое. Класс Р-2000 считается одним из самых быстрых и мощных классов, где на прямой скорость может достигать 200 км/ч.
У нас команда мастеров, мы официально в сборной Свердловской области. Нижний Тагил представляли в личном зачете, — рассказал редакции TagilCity.ru Александр Карабанов, призер чемпионата России.
Артем Рудаков, 11-кратный чемпион России и мастер спорта, а также Влад Никонов, 4-кратный чемпион и мастер спорта, показали свои навыки и опыт на этих соревнованиях. Александр Карабанов, который на соревнованиях в Белово выполнил нормативы кандидата в мастера спорта, а в Кинешме — мастера спорта, сейчас ожидает официального подтверждения своего статуса от Министерства спорта.
От себя могу сказать, что получил колоссальный опыт. На таких мероприятиях собираются не только пилоты, но и механики. Специалисты в технических видах спорта. Люди с очень большим опытом, с которыми интересно пообщаться, что-то перенять. Водно-моторный спорт вообще сам по себе очень зрелищный. История сложная, но очень интересная. Со всеми общаемся, мы как одна большая семья, — поделился впечатлениями с редакцией TagilCity.ru Александр Карабанов.