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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Водитель автомобиля пострадала в массовом ДТП с грузовиком на ЕКАДе

Грузовик раздавил автомобиль на ЕКАДе

21 августа 2024, 10:30
Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»

Водитель автомобиля пострадала в массовом ДТП с грузовиком на ЕКАДе

На ЕКАДе произошло столкновение грузовой машины МАЗ, «ГАЗели» и автомобиля Volkswagen Tiguan. Один человек пострадал. Авария случилась 21 августа 2024 года.

Водитель грузовика ехал от Березовского в сторону аэропорта Кольцово и в какой-то момент столкнулся с «ГАЗелью». После этого грузовик откинуло на иномарку, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Женщина, ехавшая за рулем легковой машины, получила перелом ноги. Ее отвезли в медучреждение. На дорожном участке на некоторое время возник затор. Вскоре движение было возобновлено.

Напомним, на Челябинском тракте произошла авария, в результате которой пострадали три человека. Двое из них отказались ложиться в стационар.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Автомобиль#ЧП#Грузовик#Газель#Пострадавшая#ЕКАД#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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