Грузовик раздавил автомобиль на ЕКАДе

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Водитель грузовика ехал от Березовского в сторону аэропорта Кольцово и в какой-то момент столкнулся с «ГАЗелью». После этого грузовик откинуло на иномарку, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Женщина, ехавшая за рулем легковой машины, получила перелом ноги. Ее отвезли в медучреждение. На дорожном участке на некоторое время возник затор. Вскоре движение было возобновлено.
Напомним, на Челябинском тракте произошла авария, в результате которой пострадали три человека. Двое из них отказались ложиться в стационар.