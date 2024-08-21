Грязные бутылки с узким горлышком отмываю до блеска: мочалку даже в руки не беру

Отмыть огромную бутыль из-под кулера — та еще головоломка. В узкое горлышко не пролезет даже рука ребенка, да и достать до дна этого огромного сосуда будет весьма проблематично. Между тем на стенках помимо слизи может образовываться и зеленый налет из-за размножения микроорганизмов. Однако есть очень простой прием, с помощью которого вы отмоете всю бутылку до идеального состояния без лишних усилий. О том, как это сделать, рассказывают эксперты Telegram-канала «Хитрости для дома».