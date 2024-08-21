Грязные бутылки с узким горлышком отмываю до блеска: мочалку даже в руки не беру

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Отмыть огромную бутыль из-под кулера — та еще головоломка. В узкое горлышко не пролезет даже рука ребенка, да и достать до дна этого огромного сосуда будет весьма проблематично. Между тем на стенках помимо слизи может образовываться и зеленый налет из-за размножения микроорганизмов. Однако есть очень простой прием, с помощью которого вы отмоете всю бутылку до идеального состояния без лишних усилий. О том, как это сделать, рассказывают эксперты Telegram-канала «Хитрости для дома».
Нам понадобится металлическая мочалка и большой магнит, который наверняка есть на полках в вашей кладовке. Но прежде чем отмывать бутылку, нужно провести процедуру дезинфекции. Для этого приготовим содовый раствор из расчета 50 граммов соды на литр теплой воды. Содой лучше запастись заранее, так как на такой большой объем потребуется не одна пачка. Полученный раствор заливаем в бутылку и оставляем приблизительно на 25-30 минут.
Сливаем раствор и приступаем к основной процедуре.
Металлическую губку (ее можно обернуть тряпкой) засовываем в бутылку и начинаем водить по стенкам бутылки с помощью магнита. Можно использовать жидкость для мытья посуды для наилучшего результата, — делятся лайфхаком эксперты.
В процессе обработки губку можно подводить к горлышку, вынимать, смывать грязь и слизь, а затем снова наносить моющее средство. Когда бутылка визуально станет чистой, ее нужно будет тщательно сполоснуть проточной водой. Поскольку мы пользовались гелем для мытья посуды, то делать это нужно очень тщательно.
Все готово — вам останется лишь просушить бутылку на солнце и теперь в ней опять можно хранит воду.
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