Кабачки в августе гниют прямо на кусте: главные причины и способы борьбы

Кабачки, как и другие бахчевые культуры, обожают теплую и влажную погоду. Оптимальная температура для роста и развития составляет от +20 до +30 градусов, отмечают эксперты по садоводству портала «Лайфхакер». Температура от +15 до +20 градусов считается приемлемой. Но если столбик термометра вдруг опускается ниже 15 градусов, то могут возникнуть проблемы, и кабачки начинают подгнивать прямо на кустах. Быстро решить эту проблему помогут парники: просто накрывайте кабачки на ночь пленкой или специальным материалом, и они опять начнут быстро расти и нормально развиваться.