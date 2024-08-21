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Кабачки в августе гниют прямо на кусте: главные причины и способы борьбы

Кабачки в августе гниют прямо на кусте: главные причины и способы борьбы

21 августа 2024, 08:51
Фото: tagilcity.ru
Кабачки выращивают многие российские дачники. Это довольно неприхотливая бахчевая культура, которая растет практически в любых климатических условиях. Однако и она порой начинает гнить и портиться прямо на грядке. В чем же причина? И можно ли решить проблему?

Существует несколько причин, по которым кабачки могут начать гнить прямо на кусте. Чаще всего причина кроется в неправильном уходе и метеорологических условиях.

Причина первая: неблагоприятная погода

Кабачки, как и другие бахчевые культуры, обожают теплую и влажную погоду. Оптимальная температура для роста и развития составляет от +20 до +30 градусов, отмечают эксперты по садоводству портала «Лайфхакер». Температура от +15 до +20 градусов считается приемлемой. Но если столбик термометра вдруг опускается ниже 15 градусов, то могут возникнуть проблемы, и кабачки начинают подгнивать прямо на кустах. Быстро решить эту проблему помогут парники: просто накрывайте кабачки на ночь пленкой или специальным материалом, и они опять начнут быстро расти и нормально развиваться.

Фото: tagilcity.ru

Причина 2: дефицит питательных веществ

Порой кабачки начинают гнить еще на стадии завязей, заражая при этом здоровые плоды. Это может говорить о дефиците йода или бора, отмечают эксперты портала по агрономии «Антонов сад». Проблему помогут решить опрыскивания:

  • с йодом: 2 грамма йодистого кадия растворяют в 10 литрах воды и опрыскивают растение по вечерам;
  • с бором: 2-3 грамма борной кислоты растворяют в 10 литрах воды. Опрыскивать также в вечернее время.

Если кабачки активно сбрасывают завязи, это может говорить о нехватке фосфора и калия. Чтобы не гадать, можно просто подкормить растение комплексным удобрением. Однако стоит избегать подкормок азотом, так как это может спровоцировать бурный рост зеленой массы и замедление роста плодов.

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Причина 3: слишком обильный полив

Кабачки действительно обожают воду, но при ее избытке начинают гнить. Оптимальный режим полива для молодых растений — один раз в 7-10 дней, необходимо 3 литра воды на каждый куст. Когда кабачок дает первые завязи, начните поливать его более обильно, но все равно не чаще раза в неделю. Оптимальное количество воды на одно растение — 6-8 литров.

Если же идут дожди, то сведите частоту полива до минимума — делайте это только при пересыхании земли.

Причина 4: слишком частая посадка и недостаток солнца

Взрослый кабачок — это растение с огромными мощными листьями и побегами, которые стремятся захватить как можно больше земли. Если посадить их слишком часто, то возникнут непроходимые заросли в буквальном смысле этого слова. Грядка не будет нормально проветриваться, плоды начнут болеть и гнить.

Фото: tagilcity.ru

Эксперты «Антонова сада» напоминают, что оптимальное расстояние между посадками составляет 50-60 сантиметров. По мере роста растения его необходимо периодически прореживать, удаляя листья-гиганты, которые затеняют плоды.

Также важно место посадки: грядку нужно формировать с восточной, юго-восточной, западной или юго-западной сторон. В этом случае растение будет получать нужное количество солнечных лучей в течение суток.

Методы профилактики гниения кабачков

  • высаживать рядом растения-медоносы, чтобы вовремя происходило опыление цветов и завязи не загнивали;
  • опрыскивать кабачки раствором медного купороса или раствором чеснока.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Окружающая среда#Дача#Уход#Растения#Полив#Дом и сад#КЦ
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