Кабачки в августе гниют прямо на кусте: главные причины и способы борьбы

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Существует несколько причин, по которым кабачки могут начать гнить прямо на кусте. Чаще всего причина кроется в неправильном уходе и метеорологических условиях.
Кабачки, как и другие бахчевые культуры, обожают теплую и влажную погоду. Оптимальная температура для роста и развития составляет от +20 до +30 градусов, отмечают эксперты по садоводству портала «Лайфхакер». Температура от +15 до +20 градусов считается приемлемой. Но если столбик термометра вдруг опускается ниже 15 градусов, то могут возникнуть проблемы, и кабачки начинают подгнивать прямо на кустах. Быстро решить эту проблему помогут парники: просто накрывайте кабачки на ночь пленкой или специальным материалом, и они опять начнут быстро расти и нормально развиваться.
Порой кабачки начинают гнить еще на стадии завязей, заражая при этом здоровые плоды. Это может говорить о дефиците йода или бора, отмечают эксперты портала по агрономии «Антонов сад». Проблему помогут решить опрыскивания:
Если кабачки активно сбрасывают завязи, это может говорить о нехватке фосфора и калия. Чтобы не гадать, можно просто подкормить растение комплексным удобрением. Однако стоит избегать подкормок азотом, так как это может спровоцировать бурный рост зеленой массы и замедление роста плодов.
Кабачки действительно обожают воду, но при ее избытке начинают гнить. Оптимальный режим полива для молодых растений — один раз в 7-10 дней, необходимо 3 литра воды на каждый куст. Когда кабачок дает первые завязи, начните поливать его более обильно, но все равно не чаще раза в неделю. Оптимальное количество воды на одно растение — 6-8 литров.
Если же идут дожди, то сведите частоту полива до минимума — делайте это только при пересыхании земли.
Взрослый кабачок — это растение с огромными мощными листьями и побегами, которые стремятся захватить как можно больше земли. Если посадить их слишком часто, то возникнут непроходимые заросли в буквальном смысле этого слова. Грядка не будет нормально проветриваться, плоды начнут болеть и гнить.
Эксперты «Антонова сада» напоминают, что оптимальное расстояние между посадками составляет 50-60 сантиметров. По мере роста растения его необходимо периодически прореживать, удаляя листья-гиганты, которые затеняют плоды.
Также важно место посадки: грядку нужно формировать с восточной, юго-восточной, западной или юго-западной сторон. В этом случае растение будет получать нужное количество солнечных лучей в течение суток.
Ранее эксперты рассказали, как правильно посадить клубнику в августе и выбрать место, время и способ подкормки.