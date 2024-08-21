Как избежать ошибки: хитрости, применяемые производителями «натуральной» косметики

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Учитывая то, что любую косметику сейчас пытаются представлять экологичной, потребителю нужно научиться не попадаться на характерные уловки.
В целом маркетологи любят играть на всевозможных ассоциациях, возникающих у человека. Они создают упаковки продукции в природных цветах, используют изображения растений. В частности, шампунь во флаконе зеленого цвета с надписью «Фитошампунь» мы подсознательно причисляем к разряду экологичных и приносящих исключительно пользу, сообщает newia.ru.
Натуральный материал упаковки, например бумага, делает и сам продукт более натуральным в наших глазах. Хотя бумага, которая не подлежит последующей переработке, наносит природе даже больший урон, чем пластик.
Надпись на упаковке «Без консервантов» призвана убедить потребителя в том, что в креме, шампуне или тонике содержатся только природные компоненты. При этом специалисты уверяют: срок хранения косметики без консервантов не мог бы превышать нескольких дней. Тем не менее сами консерванты действительно бывают не синтезированными искусственно, а натуральными.
Продукты «2 в 1» и «3 в 1» создаются в попытке привлечь бережливых или вечно спешащих потребителей. Однако средства против прыщей, разглаживающего и питающего при этом кожу еще не создано — один продукт может полноценно справляться лишь с одной задачей.
Не рекомендуется покупать средство, обещающее нечто невыполнимое. Шампунь не избавляет от секущихся кончиков — разделившийся надвое волос невозможно склеить. От перхоти обычный шампунь тоже не избавит. Для устранения перхоти врач выписывает лечебные шампуни, применяемые по специальной схеме.