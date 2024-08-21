Как избежать ошибки: хитрости, применяемые производителями «натуральной» косметики

Надпись на упаковке «Без консервантов» призвана убедить потребителя в том, что в креме, шампуне или тонике содержатся только природные компоненты. При этом специалисты уверяют: срок хранения косметики без консервантов не мог бы превышать нескольких дней. Тем не менее сами консерванты действительно бывают не синтезированными искусственно, а натуральными.