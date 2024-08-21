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Published Сегодня, 16:53

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Updated Сегодня, 16:54

Как избежать ошибки: хитрости, применяемые производителями «натуральной» косметики

Как избежать ошибки: хитрости, применяемые производителями «натуральной» косметики

21 августа 2024, 16:53
Фото: 1MI
В настоящее время, когда экологическая обстановка оставляет желать лучшего, натуральная продукция пользуется огромной популярностью. Производители косметических продуктов используют в маркетинговых стратегиях разнообразные хитрости, чтобы товар внешне соответствовал актуальному формату.

Учитывая то, что любую косметику сейчас пытаются представлять экологичной, потребителю нужно научиться не попадаться на характерные уловки.

В целом маркетологи любят играть на всевозможных ассоциациях, возникающих у человека. Они создают упаковки продукции в природных цветах, используют изображения растений. В частности, шампунь во флаконе зеленого цвета с надписью «Фитошампунь» мы подсознательно причисляем к разряду экологичных и приносящих исключительно пользу, сообщает newia.ru.

Натуральный материал упаковки, например бумага, делает и сам продукт более натуральным в наших глазах. Хотя бумага, которая не подлежит последующей переработке, наносит природе даже больший урон, чем пластик.

Надпись на упаковке «Без консервантов» призвана убедить потребителя в том, что в креме, шампуне или тонике содержатся только природные компоненты. При этом специалисты уверяют: срок хранения косметики без консервантов не мог бы превышать нескольких дней. Тем не менее сами консерванты действительно бывают не синтезированными искусственно, а натуральными.

Продукты «2 в 1» и «3 в 1» создаются в попытке привлечь бережливых или вечно спешащих потребителей. Однако средства против прыщей, разглаживающего и питающего при этом кожу еще не создано — один продукт может полноценно справляться лишь с одной задачей.

Не рекомендуется покупать средство, обещающее нечто невыполнимое. Шампунь не избавляет от секущихся кончиков — разделившийся надвое волос невозможно склеить. От перхоти обычный шампунь тоже не избавит. Для устранения перхоти врач выписывает лечебные шампуни, применяемые по специальной схеме.

#Общество#Косметика#Все материалы авторов
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