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Льем это средство в компост и быстро получаем полноценное удобрение: трюк от агронома

Льем это средство в компост и быстро получаем полноценное удобрение: трюк от агронома

21 августа 2024, 11:52
Фото: 1MI
Перегной считается одним из лучших удобрений для растений, для этого дачники оборудуют на участках компостные ямы. Но процесс переработки может занять годы. Мы знаем средство, которое в разы ускорит процесс.

Компост — это перепревший грунт, богатый микроэлементами и полезными микроорганизмами. Не существует никаких противопоказаний для внесения компоста в почву в отличие, например, от навоза или птичьего помета. Хороший компост способен в разы повысить урожайность на участке. Компостные ямы есть на каждом огороде, но с момента ее оборудования до начала использования происходит не менее 2-3 лет. Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова дает советы, как ускорить перегнивание растительных и пищевых остатков.

Оказывается, есть простейший способ, который ускорит переработку даже веток деревьев и костей. Для приготовления средства понадобится два компонента — крахмал и мочевина. Смешиваем их в пропорции один к одному, а затем высыпаем три столовые ложки в компостную кучу, равномерно распределяя средство. Для начала реакции компостную кучу также необходимо полить водой. Обработку необходимо производить раз в две недели.

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Как же работают эти средства? По словам Ксении Давыдовой, с помощью мочевины мы создаем в компостной куче идеальную температуру для компостирования, а также усиливаем рост полезных бактерий и препятствуем размножению болезнетворных микроорганизмов. Крахмал — это легкоусвояемый полисахарид, он является отличной питательной средой для компостирования растений.

Профессиональный агроном Николай Сенчуков напоминает, что можно класть в компост: растения без корней, ботву, подгнившие плоды, фрукты и овощи, кору и ветки деревьев, щепки, а также пищевые отходы, кроме мяса, рыбы, костей, молока и молочных продуктов. Также не стоит складывать в компостную кучу остатки больных растений, косточки от фруктов, скорлупу от орехов и сорняки с семенами.

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