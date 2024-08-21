Льем это средство в компост и быстро получаем полноценное удобрение: трюк от агронома

Компост — это перепревший грунт, богатый микроэлементами и полезными микроорганизмами. Не существует никаких противопоказаний для внесения компоста в почву в отличие, например, от навоза или птичьего помета. Хороший компост способен в разы повысить урожайность на участке. Компостные ямы есть на каждом огороде, но с момента ее оборудования до начала использования происходит не менее 2-3 лет. Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова дает советы, как ускорить перегнивание растительных и пищевых остатков.